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Posted 19 июня, 10:21

Published 19 июня, 10:21

Modified 10 сентября, 02:34

Updated 10 сентября, 02:34

8 причесок с косами, которые спасут вас от летней жары

8 причесок с косами, которые спасут вас от летней жары

19 июня 2024, 10:21
Фото: krasavica.info, pinterest.com
8 причесок с косами, которые спасут вас от летней жары
Лето — время причесок, способных не только преобразить вашу внешность, но и обеспечить комфорт в жаркую погоду. Лучший вариант — прически с косами. Рассказываем о самых интересных и простых вариантах.

Двойные голландские косы

Очень эффектная и интересная прическа, в которой комбинируются локоны и длинные, толстые голландские косы. Стоит отметить, что для фиксации прически после плетения кос нужно оставить свободные пряди, которые аккуратно связываются.

Косички с высоким хвостом

Если вы привыкли собирать волосы в высокий узел или хвост, эта прическа — для вас. Добавить ей оригинальности помогут так называемые коробчатые косы, которые плетутся и укладываются по тому же принципу, что и привычный хвост. Для жаркого лета эта прическа подойдет идеально.

Перекрещенные косы

Вариант для девушек, которые предпочитают оригинальные образы. В рамках такого решения косы особым образом переплетаются и аккуратно укладываются, в результате прическа получается идеально гладкой. Добавить ей изысканности можно, дополнив эффектным шарфом из шелка.

Джамбо-косы без узлов

Джамбо-косы — настоящий хит этого лета. Попробуйте повторить прическу, которую выбрали для себя многие медийные личности и блогеры! Сделать ее очень просто, на укладку уходит минимум времени, даже если сравнивать с плетением обычных кос.

Коса сбоку

Хотите этим летом выглядеть стильно и элегантно? Возьмите на заметку женственную прическу, которая включает в себя косу сбоку. На то, чтобы ее сделать, уйдет минимум времени — коса плетется очень быстро, а затем аккуратно убирается в пучок. Выглядит действительно достойно и очень изысканно!

Рыбий хвост

Привычный рыбий хвост этим летом «звучит» очень демократично и даже нарочито небрежно. Такая прическа кажется сложной и даже замысловатой, однако в процессе плетения вы будете удивлены, насколько все просто. Сама коса плетется поверх волос, однако с прядями при этом не сливается, за счет чего обеспечивается эффект дополнительного объема.

Косы с украшениями

Чтобы самые обычные косы смотрелись эффектно и оригинально, выбирайте для них стильный летний декор. К примеру, прическу можно украсить бусинами или даже покрасить отдельные пряди в светлый цвет — для контраста. Можно использовать и накладные пряди.

Хотите оживить свои косы? Украсьте косички бусинами или попробуйте яркий цвет, например отбеливающий блонд. Если вы такой же смелый, как Соланж, сделайте и то, и другое.

Косы с декоративными элементами

Прическа, покорившая красные дорожки! Косы смотрятся замысловато, однако плести их очень просто — это всего лишь аккуратно перекрученные пряди. Они аккуратно заплетаются в подобие французской косы, только перевернутой, а для декора используются бусины и бисер.

#Алина Ибрагимова#Красота#Лето#Все материалы авторов#Прически
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