8 причесок с косами, которые спасут вас от летней жары

Привычный рыбий хвост этим летом «звучит» очень демократично и даже нарочито небрежно. Такая прическа кажется сложной и даже замысловатой, однако в процессе плетения вы будете удивлены, насколько все просто. Сама коса плетется поверх волос, однако с прядями при этом не сливается, за счет чего обеспечивается эффект дополнительного объема.