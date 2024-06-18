Ваше варенье будет идеальным: лайфхак от бывалых хозяек

Posted 18 июня, 20:55
Published 18 июня, 20:55
Modified 10 сентября, 01:42
Updated 10 сентября, 01:42
Начну с того, что употреблять в пищу варенье с плесенью, разумеется, не стоит. Да, очень обидно открывать банку с любимым вареньем, мечтая полакомиться им, и видеть, что на поверхности появилась безобразная бурая или серая пленка.
Чем опасна плесень на варенье? Это грибок, который, попадая в организм, может вызвать сильную аллергическую реакцию, вплоть до астмы. Для пожилых и маленьких детей плесень на варенье особенно опасна.
Впрочем, выбрасывать банку тоже не всегда обязательно. Я обычно нюхаю продукт и оцениваю запах. Если он не слишком неприятный, можно попробовать сделать следующее:
Можно и нужно в процессе добавлять сахар, который остановит распространение грибка.
Во-первых, необходимо строго соблюдать все правила, по которым варится варенье, — они касаются кипячения, этапов добавления сахара. Важно разливать уже сваренное варенье исключительно в чистые банки, которые предварительно нужно простерилизовать. Лично я допускала следующую ошибку — проводила стерилизацию банок, а про крышки забывала. Подозреваю, что именно поэтому на варенье так часто появлялась плесень.
Ягоды, если они есть в варенье, должны располагаться максимально близко к крышке от емкости. Лучше выдерживать расстояние в пару сантиметров.
Еще один важный момент — соблюдение пропорций при добавлении сахара. В случае с вареньем из малины она будет следующей: на один килограмм продукта — как минимум полтора килограмма сахара, а еще лучше два. Если варится варенье из клубники, вишни или абрикосов, стоит придерживаться пропорции 1 к 1. Ту же пропорцию советую соблюдать при приготовлении джема или конфитюра.
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