Ваше варенье будет идеальным: лайфхак от бывалых хозяек

Еще один важный момент — соблюдение пропорций при добавлении сахара. В случае с вареньем из малины она будет следующей: на один килограмм продукта — как минимум полтора килограмма сахара, а еще лучше два. Если варится варенье из клубники, вишни или абрикосов, стоит придерживаться пропорции 1 к 1. Ту же пропорцию советую соблюдать при приготовлении джема или конфитюра.