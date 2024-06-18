Модная ванная комната: главные тренды 2023–2024 годов

Posted 18 июня, 13:53
Published 18 июня, 13:53
Modified 10 сентября, 02:31
Updated 10 сентября, 02:31
Нежные цвета и оттенки. Бежевые, молочные и природные тона создают уютную атмосферу.
Натуральные материалы. Дерево, камень, хлопок и лен добавляют теплоту и экологичность.
Минимализм и лаконичность. Простота и отсутствие лишних деталей делают пространство воздушным.
Плавные формы. Округлая мебель и аксессуары повышают комфорт.
Джапанди. Сочетание скандинавского уюта и японской аскетичности.
Фьюжн. Гармоничное сочетание несочетаемого.
Лаконичная мебель с продуманной системой хранения и грамотное освещение помогают создать комфортное и стильное пространство.
В России растет количество производителей, предлагающих доступную и качественную мебель, включая декоративные элементы и отделку, написал novochag.ru.
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