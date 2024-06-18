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Posted 18 июня, 13:53

Published 18 июня, 13:53

Modified 10 сентября, 02:31

Updated 10 сентября, 02:31

Модная ванная комната: главные тренды 2023–2024 годов

18 июня 2024, 13:53
Современные тенденции в дизайне ванной комнаты направлены на создание уютного и функционального пространства. Персонализация и технологичные решения, такие как «умный дом», становятся все более популярными.

Ключевые тренды

Нежные цвета и оттенки. Бежевые, молочные и природные тона создают уютную атмосферу.

Натуральные материалы. Дерево, камень, хлопок и лен добавляют теплоту и экологичность.

Минимализм и лаконичность. Простота и отсутствие лишних деталей делают пространство воздушным.

Плавные формы. Округлая мебель и аксессуары повышают комфорт.

Популярные стили

Джапанди. Сочетание скандинавского уюта и японской аскетичности.

Фьюжн. Гармоничное сочетание несочетаемого.

Мебель и освещение

Лаконичная мебель с продуманной системой хранения и грамотное освещение помогают создать комфортное и стильное пространство.

В России растет количество производителей, предлагающих доступную и качественную мебель, включая декоративные элементы и отделку, написал novochag.ru.

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