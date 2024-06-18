Как отличить подделку крема от оригинала: 7 важных советов

Posted 18 июня, 12:30
Published 18 июня, 12:30
Modified 10 сентября, 02:30
Updated 10 сентября, 02:30
Качественный крем, состоящий из действительно полезных компонентов, достаточно быстро портится. Кроме того, набирая средство пальцами, вы заносите туда бактерии, которые тоже сокращают срок годности. В хорошем фирменном магазине, где продают оригинальную брендовую косметику, вам обязательно дадут пробник, а не запечатанную упаковку с витрины.
Бренды следят за изменениями в мире дизайна и стараются периодически обновлять упаковку своих кремов. В то же время подпольные фабрики, штампующие подделки, не отслеживают эти изменения и продолжают выпускать упаковку со старым дизайном. Перед покупкой зайдите на официальный сайт фирмы производителя и убедитесь, что упаковка вашего крема совпадает с фото актуальной продукции.
Обращайте внимание на то, ведет ли магазин собственные странички в соцсетях и какие отзывы оставляют о нем клиенты. Обращайте внимание на представленные бренды: если магазин специализируется на корейской косметике, значит, на полках должны быть преимущественно кремы из Кореи. Чем больше среди них китайской продукции, тем выше риск нарваться на подделку.
Точки продаж оригинальной корейской косметики должны иметь декларацию о соответствии продукции. Этот документ подтверждает легальность ввоза косметики на территорию России и гарантирует ее оригинальность.
Чтобы убедиться, что крем не подделка, сканируйте QR-код с упаковки. Производители часто размещают их там для подтверждения оригинальности. На упаковках от корейской косметики такие коды часто обновляются, чтобы избежать копирования со стороны китайских «коллег».
Присмотритесь к упаковке от крема повнимательнее. Известные бренды не будут использовать дешевую краску и некачественный картон — их продукция всегда аккуратно запечатана, все надписи и рисунки расположены ровно. Подделки штампуют наспех, поэтому у них часто кривые, плохо заклеенные упаковки с неровными надписями.
Официальные дистрибьюторы, поставляющие оригинальную продукцию, устанавливают минимальную розничную цену, которую продавец не имеет права снижать. Нарушение этого условия может привести к отказу поставщиков от сотрудничества с магазином. Поэтому, если вы обнаружили продукт, цена которого значительно ниже рыночной, возможно, в ваших руках подделка.
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