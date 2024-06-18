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Posted 18 июня, 12:30

Published 18 июня, 12:30

Modified 10 сентября, 02:30

Updated 10 сентября, 02:30

Как отличить подделку крема от оригинала: 7 важных советов

18 июня 2024, 12:30
При покупке крема беспокоитесь, что вместо качественного оригинала приобрели очередную подделку? Тогда наши сегодняшние советы определенно для вас. Распознаем «липовую» косметику по неочевидным признакам.

Попросите продавца открыть баночку

Качественный крем, состоящий из действительно полезных компонентов, достаточно быстро портится. Кроме того, набирая средство пальцами, вы заносите туда бактерии, которые тоже сокращают срок годности. В хорошем фирменном магазине, где продают оригинальную брендовую косметику, вам обязательно дадут пробник, а не запечатанную упаковку с витрины.

Проверьте актуальность упаковки

Бренды следят за изменениями в мире дизайна и стараются периодически обновлять упаковку своих кремов. В то же время подпольные фабрики, штампующие подделки, не отслеживают эти изменения и продолжают выпускать упаковку со старым дизайном. Перед покупкой зайдите на официальный сайт фирмы производителя и убедитесь, что упаковка вашего крема совпадает с фото актуальной продукции.

Делайте покупки в проверенных магазинах

Обращайте внимание на то, ведет ли магазин собственные странички в соцсетях и какие отзывы оставляют о нем клиенты. Обращайте внимание на представленные бренды: если магазин специализируется на корейской косметике, значит, на полках должны быть преимущественно кремы из Кореи. Чем больше среди них китайской продукции, тем выше риск нарваться на подделку.

Требуйте сертификаты соответствия

Точки продаж оригинальной корейской косметики должны иметь декларацию о соответствии продукции. Этот документ подтверждает легальность ввоза косметики на территорию России и гарантирует ее оригинальность.

Сканируйте QR-коды

Чтобы убедиться, что крем не подделка, сканируйте QR-код с упаковки. Производители часто размещают их там для подтверждения оригинальности. На упаковках от корейской косметики такие коды часто обновляются, чтобы избежать копирования со стороны китайских «коллег».

Обратите внимание на саму упаковку

Присмотритесь к упаковке от крема повнимательнее. Известные бренды не будут использовать дешевую краску и некачественный картон — их продукция всегда аккуратно запечатана, все надписи и рисунки расположены ровно. Подделки штампуют наспех, поэтому у них часто кривые, плохо заклеенные упаковки с неровными надписями.

Присмотритесь к цене

Официальные дистрибьюторы, поставляющие оригинальную продукцию, устанавливают минимальную розничную цену, которую продавец не имеет права снижать. Нарушение этого условия может привести к отказу поставщиков от сотрудничества с магазином. Поэтому, если вы обнаружили продукт, цена которого значительно ниже рыночной, возможно, в ваших руках подделка.

#Алина Ибрагимова#Здоровье#Красота#Косметика#Все материалы авторов
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