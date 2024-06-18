Как отличить подделку крема от оригинала: 7 важных советов

Обращайте внимание на то, ведет ли магазин собственные странички в соцсетях и какие отзывы оставляют о нем клиенты. Обращайте внимание на представленные бренды: если магазин специализируется на корейской косметике, значит, на полках должны быть преимущественно кремы из Кореи. Чем больше среди них китайской продукции, тем выше риск нарваться на подделку.