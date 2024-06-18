Эффект «голых» ресниц: трендовый макияж для тех, кто любит естественность

На балу Института костюма Met Gala и на кинофестивале в Каннах некоторые звезды появились с необычным макияжем. Такое ощущение, что они просто забыли накрасить ресницы. Однако образы получились интересными и привлекающими внимание. Трендсеттерами на этот раз оказались Камилла Морроне, Райли Кио, Леа Сейду и другие звезды. Даже сама Дженнифер Лопес щегольнула ультрамодным минималистичным макияжем без ярких ресниц.