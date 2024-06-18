Эффект «голых» ресниц: трендовый макияж для тех, кто любит естественность

Posted 18 июня, 11:59
Published 18 июня, 11:59
Modified 10 сентября, 02:30
Updated 10 сентября, 02:30
На балу Института костюма Met Gala и на кинофестивале в Каннах некоторые звезды появились с необычным макияжем. Такое ощущение, что они просто забыли накрасить ресницы. Однако образы получились интересными и привлекающими внимание. Трендсеттерами на этот раз оказались Камилла Морроне, Райли Кио, Леа Сейду и другие звезды. Даже сама Дженнифер Лопес щегольнула ультрамодным минималистичным макияжем без ярких ресниц.
«Голые» реснички — естественное продолжение моды на натуральный макияж. Поэтому селебрити охотно отказываются от густых наращенных ресниц.
Чтобы мейкап выглядел завершенным, важно подчеркнуть взгляд. Однако тушь согласно тренду для этого не используют. Вместо нее можно просто взять керлер и подчеркнуть естественный изгиб, подкрутив им ресницы. Получается естественно и красиво. Особенно хорош этот вариант для тех, кого природа наделила длинными темными ресницами.
Второй вариант оформления «голых» ресниц — стрелки на веках. Можно сделать их с помощью подводки, теней или карандаша. Важно не переборщить с яркостью, чтобы не сместить акценты и оставить мейк максимально естественным.
Если стрелки вам не подходят — подчеркните глубину и выразительность взгляда с помощью теней. В тренде как сдержанный нюд, так и яркие оттенки. Шиммер и стразы приветствуются, в особенности в вечерних образах.
Тем, кому не хочется экспериментировать с косметикой, можно посоветовать поработать с бровями. Попробуйте изменить их цвет или форму, сделать укладку или ламинирование. Такие перемены сделают взгляд максимально притягательным. Также актуальны стразы и всевозможные блестки для зоны бровей и верхних век.
Если природа не наделила вас густыми и длинными ресницами, можно немного смухлевать и сделать наращивание. Однако не стоит слишком увлекаться длиной и густотой волосков — важно, чтобы они смотрелись максимально естественно, тогда вы будете в тренде.
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