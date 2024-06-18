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Posted 18 июня, 12:58

Published 18 июня, 12:58

Modified 10 сентября, 02:30

Updated 10 сентября, 02:30

Ботулизм прямо с полки магазина: известна причины отравления 150 людей

Ботулизм с доставкой на дом: известна причины отравления 150 людей

18 июня 2024, 12:58
Фото: Изображение Midjourney
Ботулизм прямо с полки магазина: известна причины отравления 150 людей
Этот продукт мог купить каждый: стало ясно, что вызвало массовое отравление людей.

Установлена причина массового отравления 150 человек. Опасным продуктом оказалась красная консервированная фасоль, в которой образовался ботулотоксин. Именно эти бобовые были использованы для приготовления салатов, которые были куплены пострадавшими через службу доставки. Массовые отравления были зарегистрированы в Москве, Подмосковье, Нижегородской области и Татарстане.

Пока не известно, были ли нарушены нормы хранения фасоли или она изначально была некачественной. 15 июня Роспотребнадзор остановил деятельность двух компаний «Локалкитчен», изготовителя «Салат лобио» и «Гастропорт», выпускающую «Салат с тунцом, фасолью и яблоком».

Массовое отравление было вызвано консервированной фасольюМассовое отравление было вызвано консервированной фасолью
Массовое отравление было вызвано консервированной фасолью. Фото: Изображение Midjourney

Что такое ботулизм?

Ботулизм — серьезное заболевание, вызванный бактерией Clostridium botulinum. Это токсин, являющийся ядом, поражающим нервную систему — мышцы, тем самым нарушая глотание и возможность дышать.

Заболеть ботулизмом можно даже употребляя домашнюю еду, если неправильно консервировать фрукты и овощи. Коммерческие консервы также могут содержать бактерии, вызывающие ботулизм, но это встречается нечасто.

Симптомы ботулизма обычно проявляются в течение 18-36 часов после употребления пищи с бактериями, в самом раннем проявлении это может быть через 4 часа.

Наиболее типичным симптомом ботулизма является слабость, которая начинается с обеих сторон лица, спускается к шее, а затем распространяется по всему телу. Есть и другие проявления:

  • Затуманенное зрение
  • Опущенные веки или проблемы с движением глаз
  • Затрудненное глотание или дыхание
  • Невнятная речь
  • Одышка
  • Запор
  • Ослабление мышц

Еще одними опасными сигналами могут служить рвота, лихорадка, боль в животе и диарея. Позже может быть очень трудно мочиться и возникать сильный запор. Если не обратиться вовремя к врачу, симптомы могут прогрессировать до паралича рук и ног, а также мышц, используемых для дыхания.

Симптомы ботулизмаСимптомы ботулизма
Симптомы ботулизма. Фото: Изображение Midjourney

Если вы готовите еду самостоятельно дома, следите за тем, чтобы ваши руки, контейнеры и посуда были как можно более чистыми. Тщательно очищайте и храните продукты, чтобы снизить вероятность порчи консервируемых продуктов.

Токсин ботулизма может погибать при высокой температуре, поэтому, если вы едите домашние консервы, попробуйте прокипятить их в течение 10 минут, чтобы убить бактерии. Правильное охлаждение также может помочь предотвратить рост C. botulinum.

Есть несколько признаков возможного заражения ботулизмом консервированных пищевых продуктов:

  • Банка имеет выпуклость.
  • При открытии контейнера из него выбрызгивается пена или жидкость.
  • Содержимое имеет необычный или неприятный запах.

Если вы когда-нибудь увидите выпуклость, выступающую из банки или контейнера, не открывайте ее. Если в запахе пищи что-то настораживает, даже не пробуйте ее на вкус.

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