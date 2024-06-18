Ботулизм с доставкой на дом: известна причины отравления 150 людей

Еще одними опасными сигналами могут служить рвота, лихорадка, боль в животе и диарея. Позже может быть очень трудно мочиться и возникать сильный запор. Если не обратиться вовремя к врачу, симптомы могут прогрессировать до паралича рук и ног, а также мышц, используемых для дыхания.