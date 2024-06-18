Боб «олд мани», стрижка «бабочка» и пикси — самые актуальные прически на лето 2024

«Бомбическая челка» — тренд, который будет доминировать в 2024 году. Эта объемная челка, обрамляющая лицо, мгновенно придает очарование любой прическе. В сочетании с длинными волосами или с гладким каре, она придает пышность прическе. Даже с забранными волосами эта стрижка будет прекрасно смотреться благодаря удлиненным по краям прядям.