Боб «олд мани», стрижка «бабочка» и пикси — самые актуальные прически на лето 2024

Posted 18 июня, 11:12
Published 18 июня, 11:12
Modified 10 сентября, 02:29
Updated 10 сентября, 02:29
2024 год станет годом самовыражения и экспериментов со стилем благодаря множеству интересных стрижек на любой выбор.
«Бомбическая челка» — тренд, который будет доминировать в 2024 году. Эта объемная челка, обрамляющая лицо, мгновенно придает очарование любой прическе. В сочетании с длинными волосами или с гладким каре, она придает пышность прическе. Даже с забранными волосами эта стрижка будет прекрасно смотреться благодаря удлиненным по краям прядям.
Вдохновленный элегантностью старого голливудского гламура боб Old Money излучает неподвластную времени изысканность. Эта стрижка длиной до подбородка отличается мягкими, закругленными краями, пышностью и тонкими слоями, создавая роскошный образ, который идеально подойдет для любого случая. Благодаря своему непринужденному шику стрижка Old Money Bob, несомненно, станет одним из основных в 2024 году.
Стрижка пикси в стиле ретро придает образу винтажный гламур, но с современной изюминкой. Этот короткий, но дерзкий стиль отличается укороченной мягкими, тонкими слоями, которые создают игривый и женственный образ, полный индивидуальности. Пикси в стиле ретро будет самым смелым и кокетливым выбором года.
Мягкость и утонченность лица можно достичь при помощи тонкой челки. Это нежная и женственная стрижка, которая войдет в моду в 2024 году. Легкая, как перышко, челка красиво обрамляет лицо и придает ему романтическую и игривую атмосферу, идеально подходит для клиента, желающего освежить свою обычную прическу.
Стрижка «Бабочка» — смелый и нетрадиционный тренд стрижек для женщин, которые любят многослойность. В этом образе используются короткие волнистые пряди, создающие образ, обрамляющий лицо.
Шикарное очарование челки во французском стиле — тенденции, вдохновленной культовой французской актрисой и певицей Джейн Биркин. Эта стильная женская стрижка придает нотку парижской элегантности, создавая романтичный и утонченный образ, идеально подходящий для клиенток с густыми волосами.
Подчеркните свой образ с помощью стрижки «кудрявый пикси» — тенденции 2024 года, сочетающей текстуру и подвижность волос. Эту смелую стрижку можно укладывать на разный манер.
Для тех, кто предпочитает более современную эстетику, стрижка «тупой боб» станет одной из самых трендовых в 2024 году. Четкие линии придают этому классическому каре современный оттенок, а его универсальная длина открывает бесконечные возможности для укладки. Имея репутацию стильных прямых стрижек, добавив несколько волн, вы можете мгновенно придать объем повседневному образу.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14