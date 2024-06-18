Бали: где остановиться и что посмотреть в соло-путешествии по райскому уголку

Posted 18 июня, 04:45
Published 18 июня, 04:45
Modified 10 сентября, 02:26
Updated 10 сентября, 02:26
Остров Бали, пожалуй, известен более других островов Индонезии. Его площадь составляет всего лишь 5 416 кв. км, его пейзажи прекрасны, а жители самобытны. Помимо традиционного отдыха в виде купания в море, серфинга, экскурсий и других развлечений, здесь можно также ознакомиться с местной культурой, музыкой и обычаями, которые могут представлять немалый интерес для гостей острова.
На Бали лучше всего отправляться в период с мая по октябрь, тогда как в остальные месяцы здесь обычно бывает сезон дождей.
На Бали встречаются такие опасные заболевания, как гепатит А, гепатит В, бешенство и брюшной тиф, поэтому рекомендуется перед отправлением на остров сделать прививки от этих и других инфекционных болезней.
Сегодня нет прямого авиасообщения между Россией и Индонезией, поэтому попасть на Бали российские туристы могут только с пересадкой в Катаре, Китае, Турции, ОАЭ и др. Туристическую визу сроком на 30 дней можно приобрести в аэропорту Бали по прибытии.
Если вы впервые на Бали, то, чтобы проникнуться местным духом, стоит не сидеть на одном месте, а поездить по всему острову. Например, в деревне Чангу можно посетить известные пляжные клубы La Brisa, Finns Beach Club и Potato Head Beach Club, воспользоваться услугами массажа и спа-процедур или побывать на пляжной вечеринке.
В районе Улувату на юге Бали отличные условия для серфинга, а еще здесь можно позаниматься йогой, посетить знаменитый пляж Паданг (Padang Padang) или побывать на колоритном местном рынке. А в городе Убуд можно походить по художественным галереям и полюбоваться балийскими картинами, скульптурами, батиком и др. Также здесь есть такая местная достопримечательность, как Обезьяний лес, хвостатые обитатели которого охотно общаются с туристами.
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