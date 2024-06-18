Бали: где остановиться и что посмотреть в соло-путешествии по райскому уголку

В районе Улувату на юге Бали отличные условия для серфинга, а еще здесь можно позаниматься йогой, посетить знаменитый пляж Паданг (Padang Padang) или побывать на колоритном местном рынке. А в городе Убуд можно походить по художественным галереям и полюбоваться балийскими картинами, скульптурами, батиком и др. Также здесь есть такая местная достопримечательность, как Обезьяний лес, хвостатые обитатели которого охотно общаются с туристами.