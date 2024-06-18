8 самых прибыльных идей для онлайн бизнеса в 2024 году

Следовать тенденциям — это всегда хорошая бизнес-идея, а популярность подкастов в последние годы стремительно растет. По данным Demand Sage, к концу 2024 года в мире будет примерно 505 миллионов слушателей подкастов — это примерно на 20% больше, чем всего два года назад, и почти на 85% больше за пять лет. Это означает, что по-прежнему существует огромная возможность претендовать на свою долю на этом растущем рынке.