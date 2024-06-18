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Posted 18 июня, 13:12

Published 18 июня, 13:12

Modified 10 сентября, 02:30

Updated 10 сентября, 02:30

5 способов вернуть страсть в отношения

18 июня 2024, 13:12
Эксперты, включая психологов и сексологов, уверены, что гармонию в партнерстве можно вернуть через физическое и ментальное здоровье, а также открытый диалог. Психолог Юлия Дердо поделилась советами для улучшения интимной жизни.

Причины потери страсти

В начале отношений страсть подпитывается гормонами, но со временем они утихают. Обычно это происходит через полгода-год.

Внесите новизну

Наш мозг стремится к новизне. Вместо расставания, разнообразьте совместное времяпрепровождение: сходите вместе в клуб или на работу партнера. Это поможет увидеть партнера с новой стороны.

Поддерживайте дневную близость

Интимные отношения зависят от повседневного взаимодействия. Открытые разговоры и взаимная поддержка помогут разжечь страсть.

Выделите время для возбуждения

Планируйте время для интимности, думайте о партнере в течение дня, вспоминайте лучшие моменты и обменивайтесь сообщениями. Это поможет восстановить страсть.

Игры и адреналин

Совместные спортивные занятия или азартные игры могут усилить близость.

Совместные фантазии

Используйте воображение для возбуждения. Вместе смотрите фильмы с легким эротическим уклоном, фантазируйте о приятных моментах.

Для возрождения страсти важно не гнаться за прошлым, а наслаждаться моментом. Близость и доверие помогут достичь настоящего наслаждения, написал hellomagrussia.ru.

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#Ольга Земскова#Отношения#Мужчины#Женщины#Все материалы авторов
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