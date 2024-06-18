5 способов вернуть страсть в отношения

Posted 18 июня, 13:12
Published 18 июня, 13:12
Modified 10 сентября, 02:30
Updated 10 сентября, 02:30
В начале отношений страсть подпитывается гормонами, но со временем они утихают. Обычно это происходит через полгода-год.
Наш мозг стремится к новизне. Вместо расставания, разнообразьте совместное времяпрепровождение: сходите вместе в клуб или на работу партнера. Это поможет увидеть партнера с новой стороны.
Интимные отношения зависят от повседневного взаимодействия. Открытые разговоры и взаимная поддержка помогут разжечь страсть.
Планируйте время для интимности, думайте о партнере в течение дня, вспоминайте лучшие моменты и обменивайтесь сообщениями. Это поможет восстановить страсть.
Совместные спортивные занятия или азартные игры могут усилить близость.
Используйте воображение для возбуждения. Вместе смотрите фильмы с легким эротическим уклоном, фантазируйте о приятных моментах.
Для возрождения страсти важно не гнаться за прошлым, а наслаждаться моментом. Близость и доверие помогут достичь настоящего наслаждения, написал hellomagrussia.ru.
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