Жидкость для полоскания рта может вызвать рак

Posted 17 июня, 13:19
Published 17 июня, 13:19
Modified 10 сентября, 02:27
Updated 10 сентября, 02:27
Жидкости для полоскания рта давно стали неотъемлемой частью нашей гигиены, обещая свежий дыхание и защиту от бактерий. Однако новое исследование показывает, что вместо пользы, эти продукты могут нести серьезные риски для здоровья.
Исследование, проведенное в Институте тропической медицины в Антверпене, подняло серьезные вопросы о безопасности использования жидкостей для полоскания рта. В ходе исследования участвовали 59 добровольцев, которые регулярно использовали ополаскиватель рта Listerine Cool Mint в течение трех месяцев. Ученые анализировали состав микрофлоры во рту участников до начала эксперимента и после его окончания.
Результаты исследования показали, что участники, регулярно использовавшие ополаскиватель, демонстрировали значительное увеличение количества двух видов бактерий: Fusobacterium nucleatum и Streptococcus anginosus. Эти бактерии известны тем, что они могут играть роль в развитии различных заболеваний, включая рак пищевода и колоректальный рак.
— Использование жидкости для полоскания рта может увеличить риск развития рака и различных инфекций. Большинству людей не следует его использовать, а если они его используют, им следует выбрать препараты без спирта и ограничить употребление до пары дней, заявил профессор Крис Кеньон.
Fusobacterium nucleatum, например, часто ассоциируется с хроническими воспалительными заболеваниями полости рта, такими как пародонтит, и может способствовать развитию опухолей, влияя на иммунную систему и процессы воспаления в организме. Streptococcus anginosus также связан с различными инфекциями, включая инфекции верхних дыхательных путей и инфекции, связанные с опухолями.
Основной причиной роста опасных бактерий ученые считают спирт, содержащийся в жидкости для полоскания рта. Спирт может изменять микробиом полости рта, создавая благоприятные условия для роста патогенных бактерий.
— Не злоупотребляйте ополаскивателями. Это специфическая зона применения. Все ополаскиватели, все до одного, подавляют флору, которая есть во рту. Если у вас нет заболеваний полости, не надо перебарщивать, — считает ортопед-хирург, кандидат медицинских наук, Денис Лебедев.
Первое, на что стоит обратить внимание при выборе ополаскивателя для рта — это его состав. Избегайте продуктов, содержащих спирт, так как он может раздражать слизистую оболочку рта и способствовать росту патогенных бактерий.
Некоторые ополаскиватели содержат искусственные красители, ароматизаторы и подсластители, которые могут вызвать раздражение или аллергические реакции. Выбирайте продукты с натуральными ингредиентами.
Разные ополаскиватели для рта предназначены для решения различных проблем:
Перед тем как выбрать ополаскиватель для рта, проконсультируйтесь со своим стоматологом. Он поможет подобрать продукт, который будет максимально эффективен для ваших индивидуальных нужд.
Ополаскиватели с нейтральным или слегка щелочным уровнем pH полезны для поддержания здорового баланса в полости рта. Избегайте продуктов с высоким уровнем кислотности, так как они могут повредить эмаль.
Важно использовать ополаскиватели для рта в соответствии с инструкциями на упаковке. Не превышайте рекомендованное время полоскания и частоту использования.
Ополаскиватели для рта могут быть полезным дополнением к вашей гигиене, но они не должны заменять чистку зубов щеткой и зубной нитью. Используйте их как часть комплексного ухода за полостью рта.
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