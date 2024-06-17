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Posted 17 июня, 13:19

Published 17 июня, 13:19

Modified 10 сентября, 02:27

Updated 10 сентября, 02:27

Жидкость для полоскания рта может вызвать рак

Жидкость для полоскания рта может вызвать рак

17 июня 2024, 13:19
Фото: Изображение Midjourney
Жидкость для полоскания рта может вызвать рак
Ежедневное использование жидкости для полоскания рта может увеличить риск развития рака, предупреждают ученые. Почему большинство людей должны немедленно прекратить ее использование?

Жидкости для полоскания рта давно стали неотъемлемой частью нашей гигиены, обещая свежий дыхание и защиту от бактерий. Однако новое исследование показывает, что вместо пользы, эти продукты могут нести серьезные риски для здоровья.

Научные данные

Исследование, проведенное в Институте тропической медицины в Антверпене, подняло серьезные вопросы о безопасности использования жидкостей для полоскания рта. В ходе исследования участвовали 59 добровольцев, которые регулярно использовали ополаскиватель рта Listerine Cool Mint в течение трех месяцев. Ученые анализировали состав микрофлоры во рту участников до начала эксперимента и после его окончания.

Результаты исследования показали, что участники, регулярно использовавшие ополаскиватель, демонстрировали значительное увеличение количества двух видов бактерий: Fusobacterium nucleatum и Streptococcus anginosus. Эти бактерии известны тем, что они могут играть роль в развитии различных заболеваний, включая рак пищевода и колоректальный рак.

— Использование жидкости для полоскания рта может увеличить риск развития рака и различных инфекций. Большинству людей не следует его использовать, а если они его используют, им следует выбрать препараты без спирта и ограничить употребление до пары дней, заявил профессор Крис Кеньон.
Спирт может изменять микробиом полости рта, создавая благоприятные условия для роста патогенных бактерий.Спирт может изменять микробиом полости рта, создавая благоприятные условия для роста патогенных бактерий.
Спирт может изменять микробиом полости рта, создавая благоприятные условия для роста патогенных бактерий.. Фото: Изображение Midjourney

Fusobacterium nucleatum, например, часто ассоциируется с хроническими воспалительными заболеваниями полости рта, такими как пародонтит, и может способствовать развитию опухолей, влияя на иммунную систему и процессы воспаления в организме. Streptococcus anginosus также связан с различными инфекциями, включая инфекции верхних дыхательных путей и инфекции, связанные с опухолями.

Почему это происходит?

Основной причиной роста опасных бактерий ученые считают спирт, содержащийся в жидкости для полоскания рта. Спирт может изменять микробиом полости рта, создавая благоприятные условия для роста патогенных бактерий.

— Не злоупотребляйте ополаскивателями. Это специфическая зона применения. Все ополаскиватели, все до одного, подавляют флору, которая есть во рту. Если у вас нет заболеваний полости, не надо перебарщивать, — считает ортопед-хирург, кандидат медицинских наук, Денис Лебедев.

Советы по выбору ополаскивателей для рта

Изучите состав

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе ополаскивателя для рта — это его состав. Избегайте продуктов, содержащих спирт, так как он может раздражать слизистую оболочку рта и способствовать росту патогенных бактерий.

  • Спирт: Ищите надпись «алкоголь-free» (без спирта) на упаковке.
  • Фтор: Ополаскиватели с фтором могут помочь укрепить зубную эмаль и предотвратить кариес.
  • Антисептики: Хлоргексидин, цетилпиридиний хлорид и эфирные масла могут быть эффективными против бактерий, но их следует использовать с осторожностью и по рекомендации стоматолога.

Некоторые ополаскиватели содержат искусственные красители, ароматизаторы и подсластители, которые могут вызвать раздражение или аллергические реакции. Выбирайте продукты с натуральными ингредиентами.

Учитывайте свои потребности

Разные ополаскиватели для рта предназначены для решения различных проблем:

  • От кариеса: Продукты с фтором помогают защитить зубы от кариеса.
  • От гингивита: Ополаскиватели с антисептиками могут помочь в борьбе с воспалением десен.
  • От неприятного запаха: Продукты с цетилпиридиний хлоридом или эфирными маслами могут помочь устранить неприятный запах изо рта.
  • Для чувствительных зубов: Специальные формулы для чувствительных зубов могут содержать нитрат калия или другие успокаивающие ингредиенты.
Разные ополаскиватели для рта предназначены для решения различных проблемРазные ополаскиватели для рта предназначены для решения различных проблем
Разные ополаскиватели для рта предназначены для решения различных проблем. Фото: Изображение Midjourney

Консультируйтесь со стоматологом

Перед тем как выбрать ополаскиватель для рта, проконсультируйтесь со своим стоматологом. Он поможет подобрать продукт, который будет максимально эффективен для ваших индивидуальных нужд.

Проверьте уровень pH

Ополаскиватели с нейтральным или слегка щелочным уровнем pH полезны для поддержания здорового баланса в полости рта. Избегайте продуктов с высоким уровнем кислотности, так как они могут повредить эмаль.

Следуйте инструкциям

Важно использовать ополаскиватели для рта в соответствии с инструкциями на упаковке. Не превышайте рекомендованное время полоскания и частоту использования.

Не заменяйте зубную щетку и нить

Ополаскиватели для рта могут быть полезным дополнением к вашей гигиене, но они не должны заменять чистку зубов щеткой и зубной нитью. Используйте их как часть комплексного ухода за полостью рта.

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#Ольга Харина#Общество#Здоровье#Зубы#Стоматологи#Укрепление зубов#Зубная щетка#Как правильно чистить зубы#Чистка зубов
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