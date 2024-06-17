Жидкость для полоскания рта может вызвать рак

Исследование, проведенное в Институте тропической медицины в Антверпене, подняло серьезные вопросы о безопасности использования жидкостей для полоскания рта. В ходе исследования участвовали 59 добровольцев, которые регулярно использовали ополаскиватель рта Listerine Cool Mint в течение трех месяцев. Ученые анализировали состав микрофлоры во рту участников до начала эксперимента и после его окончания.