Становятся ли люди мудрее с годами

Исследования показывают разнообразные подходы к тому, как меняется мудрость со временем. Можно ли считать, что мудрость накапливается точно так же, как седина на голове? Или все более сложно, и зависит ли приобретенная мудрость от других ключевых факторов: эмоциональный интеллект, культурные особенности или когнитивные способности? Об этом рассказала изданию psychologytoday.com доктор философских наук Джули Эриксон.