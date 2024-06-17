Как защитить свое психическое здоровье в эпоху цифровых технологий

Также алгоритмы могут усиливать политические и социальные разногласия между пользователями, негативно влиять на самооценку и собственную внешность. Такое воздействие может привести к тревоге, депрессии и расстройствам пищевого поведения. Опросы показывают, что чем больше времени подростки проводят в социальных сетях, тем больше вероятность того, что они сообщат о неудовлетворенности своей жизнью.