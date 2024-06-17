Как защитить свое психическое здоровье в эпоху цифровых технологий

Posted 17 июня, 07:00
Published 17 июня, 07:00
Modified 10 сентября, 02:21
Updated 10 сентября, 02:21
Доказано, что их алгоритмы имеют манипулятивную силу. А это приводит к нежелательным последствиям для психического здоровья.
Алгоритмы социальных сетей адаптированы для определения приоритетного контента, вызывающего сильные эмоциональные реакции. Это означает, что в лентах пользователей с большой вероятностью будут появляться сенсационные или вызывающие страх публикации. Постоянное знакомство с таким эмоционально заряженным контентом может привести к повышению уровня стресса и тревоги, особенно у молодежи и подростков.
Также алгоритмы могут усиливать политические и социальные разногласия между пользователями, негативно влиять на самооценку и собственную внешность. Такое воздействие может привести к тревоге, депрессии и расстройствам пищевого поведения. Опросы показывают, что чем больше времени подростки проводят в социальных сетях, тем больше вероятность того, что они сообщат о неудовлетворенности своей жизнью.
Смягчить негативное воздействие социальных сетей можно. Во-первых, для этого необходимо повышать цифровую грамотность. Пользователи, особенно молодежь, должны знать механизмы манипулирования контентом, чтобы проявлять критическое мышление и осознанно потреблять цифровой контент.
Практика регулярных перерывов в использовании соцсетей — так называемая «цифровая детоксикация» — помогает уменьшить зависимость от них, снизить тревогу и стресс. Кроме того, живое общение и физическая активность обеспечивают в жизни пользователя здоровый баланс и уменьшают чувство изоляции.
Наконец, внедрение таких практик, как осознанность и медитация, может помочь современным молодым людям справляться со стрессом и оставаться в ресурсе, несмотря на постоянный поток информации.
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