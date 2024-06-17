Как заморозить курицу-гриль? Три рабочих способа

Сначала снимите кожу с тушки и отделите мясо от костей, стараясь не оставлять хрящей. Затем положите куриное мясо в миску и измельчите его с помощью ручного миксера. Как только курица будет измельчена и остынет до комнатной температуры, разделите мясо на отдельные порции. Положите каждую в небольшой пластиковый пакет для замораживания, удалите из него как можно больше воздуха, наклейте на пакет этикетку с указанием даты и положите в морозильную камеру. По мере надобности можно доставать каждую порцию и готовить.