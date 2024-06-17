Как заморозить курицу-гриль? Три рабочих способа

Posted 17 июня, 06:12
Published 17 июня, 06:12
Modified 10 сентября, 02:21
Updated 10 сентября, 02:21
Главное — помните: нельзя замораживать курицу-гриль, пока она еще горячая или даже теплая. Необходимо дождаться, пока блюдо полностью остынет. Только убедитесь, что курица будет отправлена в морозильную камеру в течение двух часов после ее приготовления. По истечении этого срока начинают размножаться вредные бактерии, которые могут вызвать отравление.
Чтобы заморозить курицу целиком, положите ее в герметичный контейнер для хранения продуктов или пластиковый пакет для замораживания и наклейте этикетку с указанием даты. При необходимости удалите излишки воздуха. Используйте курицу в течение четырех месяцев для получения наилучшего качества, вкуса и текстуры.
Предварительно разделанную на куски курятину легче размораживать и подогревать для дальнейшего употребления. Просто порежьте тушку на кусочки — крылышки, бедра, грудка и пр. Разделите куски на порции по своему усмотрению, заверните каждый в пищевую пленку и положите в морозильную камеру.
Если после ужина с курицей-гриль у вас осталось еще много мяса, то можно измельчить его и заморозить — такой полуфабрикат идеально подойдет для салатов, закусок или рулетной начинки.
Сначала снимите кожу с тушки и отделите мясо от костей, стараясь не оставлять хрящей. Затем положите куриное мясо в миску и измельчите его с помощью ручного миксера. Как только курица будет измельчена и остынет до комнатной температуры, разделите мясо на отдельные порции. Положите каждую в небольшой пластиковый пакет для замораживания, удалите из него как можно больше воздуха, наклейте на пакет этикетку с указанием даты и положите в морозильную камеру. По мере надобности можно доставать каждую порцию и готовить.
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