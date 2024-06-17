Как правильно шпаклевать стены

На подготовленную стену наносите первый слой шпатлевки, двигаясь вверх-вниз. Равномерно распределите шпатлевку с помощью шпателя. Подождите, пока первый слой полностью высохнет, что обычно занимает от 12 до 24 часов. Затем нанесите второй слой, двигаясь вправо-влево для выравнивания поверхности. После полного высыхания второго слоя можно приступать к шлифовке, используя шлифовальную машинку. Если такой нет, можно взять её в аренду. После шлифовки обязательно удалите пыль, пропылесосив стены и окружающее пространство. Затем следует нанести грунтовочное покрытие на подготовленную поверхность, используя тот же грунт, что использовали перед шпатлевкой.