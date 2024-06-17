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Posted 17 июня, 16:32

Published 17 июня, 16:32

Modified 10 сентября, 02:27

Updated 10 сентября, 02:27

Как лечить ротавирусную инфекцию и предотвратить заражение

Как лечить ротавирусную инфекцию и предотвратить заражение

17 июня 2024, 16:32
Фото: Изображение Midjourney
Ротавирусная инфекция, вызывающая гастроэнтерит, сопровождается воспалением слизистой желудка и кишечника. Основные симптомы включают боли в животе, тошноту, рвоту, лихорадку и потерю аппетита. Заболеваемость ротавирусом составляет около 62 человек на 100 000 населения.

Лечение ротавирусной инфекции

Для лечения ротавируса важно обеспечить достаточное количество жидкости. Антибиотики неэффективны, так как инфекция вызвана вирусом. Лечение симптоматическое: препараты для снижения температуры, сорбенты и растворы для восстановления водно-электролитного баланса. В тяжелых случаях, особенно у детей, может потребоваться госпитализация.

Профилактика ротавируса

Чтобы снизить риск заражения, необходимо соблюдать гигиену: мыть руки, пить только чистую воду и правильно хранить продукты. Эффективным способом профилактики является вакцинация, проводимая в раннем детстве. Привитые дети, если и заболевают, переносят инфекцию легче.

Взрослым и детям старше 5 лет вакцинация не проводится, так как у них уже есть антитела, и болезнь протекает легче, написал журнал Shape.ru.

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#Ольга Земскова#Здоровье#Все материалы авторов
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