Как лечить ротавирусную инфекцию и предотвратить заражение

Posted 17 июня, 16:32
Published 17 июня, 16:32
Modified 10 сентября, 02:27
Updated 10 сентября, 02:27
Для лечения ротавируса важно обеспечить достаточное количество жидкости. Антибиотики неэффективны, так как инфекция вызвана вирусом. Лечение симптоматическое: препараты для снижения температуры, сорбенты и растворы для восстановления водно-электролитного баланса. В тяжелых случаях, особенно у детей, может потребоваться госпитализация.
Чтобы снизить риск заражения, необходимо соблюдать гигиену: мыть руки, пить только чистую воду и правильно хранить продукты. Эффективным способом профилактики является вакцинация, проводимая в раннем детстве. Привитые дети, если и заболевают, переносят инфекцию легче.
Взрослым и детям старше 5 лет вакцинация не проводится, так как у них уже есть антитела, и болезнь протекает легче, написал журнал Shape.ru.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14