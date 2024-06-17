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Posted 17 июня, 07:13

Published 17 июня, 07:13

Modified 10 сентября, 02:24

Updated 10 сентября, 02:24

Берегитесь: мощнейший магнитный шторм обрушится на этой неделе

Берегитесь: мощнейший магнитный шторм обрушится на землю 19–23 июня

17 июня 2024, 07:13
Фото: Изображение Midjourney
Берегитесь: мощнейший магнитный шторм обрушится на этой неделе
Магнитная буря самой высокой классификации G5 упадет на Землю, влияние которой ощутят многие люди. Рассказываем, в какие числа стоит опасаться солнечной вспышки метеозависимым.

С завтрашнего дня начнет набирать обороты самый мощный в июне магнитный шторм, говорится в прогнозах солнечной активности.

Со вторника, 18 июня, ожидается умеренное воздействие бури на жителей Земли, а уже начиная с 20 июня многие люди начнут испытывать головную боль и давление, могут обостриться хронические заболевания.

Самым пиковым днем магнитной бури станет 23 июня. Ожидается, что в этот день метеозависимые люди могут испытывать наибольшее ухудшение самочувствия. Такое состояния здоровья может проявляться несколько дней как перед бурей, так и после нее.

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#Эмилия Шпилева#Здоровье#Метеозависимость#Магнитные бури#Июнь 2024
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