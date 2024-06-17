Берегитесь: мощнейший магнитный шторм обрушится на землю 19–23 июня

Posted 17 июня, 07:13
Published 17 июня, 07:13
Modified 10 сентября, 02:24
Updated 10 сентября, 02:24
С завтрашнего дня начнет набирать обороты самый мощный в июне магнитный шторм, говорится в прогнозах солнечной активности.
Со вторника, 18 июня, ожидается умеренное воздействие бури на жителей Земли, а уже начиная с 20 июня многие люди начнут испытывать головную боль и давление, могут обостриться хронические заболевания.
Самым пиковым днем магнитной бури станет 23 июня. Ожидается, что в этот день метеозависимые люди могут испытывать наибольшее ухудшение самочувствия. Такое состояния здоровья может проявляться несколько дней как перед бурей, так и после нее.
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