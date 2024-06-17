5 жемчужин Средиземноморья: острова, на которых стоит побывать

Форментера — самый маленький из Балеарских островов, находящихся под юрисдикцией Испании. По мнению людей, которые здесь побывали, остров отлично подходит именно для спокойного отдыха на побережье и купания в морской воде, которая имеет здесь нежный бирюзовый оттенок. А еще можно прогуляться по местным рынкам. Чтобы добраться до этого кусочка рая, следует сначала доехать до острова Ибицы, а уже оттуда к Форментере ходит паром.