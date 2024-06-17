5 жемчужин Средиземноморья: острова, на которых стоит побывать

Posted 17 июня, 10:42
Published 17 июня, 10:42
Modified 10 сентября, 02:25
Updated 10 сентября, 02:25
Форментера — самый маленький из Балеарских островов, находящихся под юрисдикцией Испании. По мнению людей, которые здесь побывали, остров отлично подходит именно для спокойного отдыха на побережье и купания в морской воде, которая имеет здесь нежный бирюзовый оттенок. А еще можно прогуляться по местным рынкам. Чтобы добраться до этого кусочка рая, следует сначала доехать до острова Ибицы, а уже оттуда к Форментере ходит паром.
Поркероль известен как остров с одним из самых лучших пляжей в Европе. Кроме того, на этом кусочке суши неподалеку от побережья Ривьеры нет ни одного автомобиля, что уже само по себе необычно, а местные жители и туристы перемещаются по острову исключительно пешком или на велосипедах по специально построенным велодорожкам.
А этот остров с легкой руки писателя-путешественника Джо Ноусли называют хорватской жемчужиной. А еще он известен как самый солнечный остров Средиземноморья, где солнце бывает 2800 часов в году. Хвар является излюбленным местом отдыха знаменитостей, яхтсменов и любителей вечеринок, однако представляет интерес и для туристов, путешествующих семьями. Кстати, на острове также есть стены XIII века, старинная крепость и собор эпохи Возрождения.
Остров Эльба, известный как место ссылки Наполеона Бонапарта, находится у побережья Тосканы в Тирренском море. По описаниям людей, посещавших Эльбу, остров представляет собой рай с бухтами, пляжами, виноградниками и лазурными водами. По мнению писательницы Мэри Блай, Эльба — «прекрасное место, если вы жаждете превосходной, простой еды, солнечного света изо дня в день и идеальных закатов над морем, как на открытке».
А вот греческий остров Фолегандрос в Эгейском море, по признанию многих путешественников, является идеальным местом для спокойного отдыха. Кроме того, здесь есть на что посмотреть: на острове сохранились руины древней Агоры и средневековая деревня. А еще здесь работает Археологический музей Олимпии.
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