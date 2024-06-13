Тайна стиля леди Ди: парикмахер раскрыл секреты ее успеха

Путь Дианы от скромной девушки до всемирно признанной иконы моды был непростым. Несмотря на изначальную критику за простой стиль, она превратила его в эталон безупречного вкуса. Диана выглядела великолепно как в повседневных джинсах, так и в кутюрных платьях. Она смело нарушала королевский протокол, чем восхищала публику, но раздражала монаршую семью.