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Posted 13 июня, 13:51

Published 13 июня, 13:51

Modified 10 сентября, 02:13

Updated 10 сентября, 02:13

Тайна стиля леди Ди: парикмахер раскрыл секреты ее успеха

13 июня 2024, 13:51
Принцесса Диана, еще при жизни вошедшая в историю моды, продолжает оставаться иконой стиля. Ее парикмахер, Ричард Далтон, поделился секретами, которые помогли Диане завоевать сердца людей по всему миру.

Путь Дианы от скромной девушки до всемирно признанной иконы моды был непростым. Несмотря на изначальную критику за простой стиль, она превратила его в эталон безупречного вкуса. Диана выглядела великолепно как в повседневных джинсах, так и в кутюрных платьях. Она смело нарушала королевский протокол, чем восхищала публику, но раздражала монаршую семью.

Парикмахер раскрыл, что многие нестандартные решения Дианы были вынужденными. Например, в 1985 году на торжественном банкете принцесса носила изумрудное ожерелье как повязку на голову. Этот ход был вызван необходимостью скрыть солнечный ожог на шее. Далтон предложил использовать ожерелье в качестве головного аксессуара, что сделало Диану еще более непредсказуемой и стильной.

Еще одной хитростью стал прием постепенной стрижки. Диана хотела короткую стрижку, но не желала попадать в заголовки СМИ. Поэтому они с Далтоном сокращали длину волос на два сантиметра ежедневно, чтобы изменение не бросалось в глаза. Это позволило Диане избежать лишнего внимания и скандалов, написал журнал Woman.

Таким образом, Диана не только определяла модные тенденции, но и умело скрывала свои слабости, превращая их в уникальные стильные решения. Её наследие продолжает вдохновлять людей, а раскрытые парикмахером секреты подчеркивают её непревзойденное мастерство и тонкое чувство стиля.

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#Ольга Земскова#Все материалы авторов#Стиль
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