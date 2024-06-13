Кем можно работать, если очень любишь животных: собрали целый список профессий

Posted 13 июня, 19:15
Published 13 июня, 19:15
Modified 10 сентября, 02:18
Updated 10 сентября, 02:18
Чтобы выбрать профессию ветеринарного врача, необходимо искренне любить животных. Ветеринар может лечить не только домашних кошек и собак, но и диких зверей, сельскохозяйственный скот, грызунов, птиц или рептилий. В ветеринарии, как и в медицине, работают хирурги, офтальмологи, дерматологи и другие специалисты, так что можно выбрать специализацию себе по душе. Профессия ветеринара никогда не потеряет актуальности, а средняя зарплата составляет примерно 65 тыс. рублей.
Работа с собаками — это больше чем профессия, это призвание. Собаки сегодня живут в домах примерно 31% россиян, да и немало их служит в полиции, МЧС и других структурах, так что работа у кинолога будет всегда. Если в кинологию идет человек, беззаветно любящий собак, а иначе и быть не должно, это будет тот вариант, когда работа и хобби совпадают. А бонусом станет умение в любой ситуации найти с животными общий язык. В среднем кинолог зарабатывает порядка 50 тыс. рублей.
Профессия зоопсихолога появилась сравнительно недавно, но владельцы животных с поведенческими проблемами уже оценили новинку. Зоопсихология помогает больше узнать об интеллекте животных и полностью раскрыть их интеллектуальный потенциал. К примеру, американский зоопсихолог Стенли Корен пришел к выводу, что собаки умеют считать и запоминают свыше 150 слов. Словом, эта сфера придется по душе тем, кто любит животных, а заработать здесь можно порядка 60 тыс. рублей.
Грумер — это, по сути, парикмахер, но не для людей, а для животных. Представитель этой профессии стрижет кошек и собак, вычесывает шерсть и полирует ее, подстригает когти и комплексно готовит питомцев к выставкам. Грумер может работать с животными как в салоне, так и на дому, а его заработок в среднем может составлять 60 тыс. рублей.
А эта профессия предполагает уход за животными в зоопарке или других местах, где нужно регулярно кормить зверей и убирать за ними. Кроме того, кипер нередко принимает участие в научной и образовательной деятельности — например, занимается проведением экскурсий и рассказывает о своих подопечных животных. Что же касается зарплаты, то кипер в зоопарке зарабатывает примерно 30—40 тыс. рублей в месяц.
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