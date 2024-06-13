Кем можно работать, если очень любишь животных: собрали целый список профессий

Работа с собаками — это больше чем профессия, это призвание. Собаки сегодня живут в домах примерно 31% россиян, да и немало их служит в полиции, МЧС и других структурах, так что работа у кинолога будет всегда. Если в кинологию идет человек, беззаветно любящий собак, а иначе и быть не должно, это будет тот вариант, когда работа и хобби совпадают. А бонусом станет умение в любой ситуации найти с животными общий язык. В среднем кинолог зарабатывает порядка 50 тыс. рублей.