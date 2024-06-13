Азелаиновая кислота — победительница в борьбе с акне и розацеа

Использование азелаиновой кислоты может повлечь за собой и побочные эффекты: раздражение, покраснение, шелушение кожи, крапивницу, хотя это характерно не для всех. Доктор Халим рекомендует постепенно вводить продукт в свой уходовый распорядок. Начните использовать средства с азелаиновой кислотой несколько раз в неделю, прежде чем увеличить использование до ежедневного. Но если вы заметите какой-либо из вышеупомянутых побочных эффектов, следует немедленно прекратить его использование.