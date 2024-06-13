Азелаиновая кислота — победительница в борьбе с акне и розацеа

Posted 13 июня, 11:43
Published 13 июня, 11:43
Modified 10 сентября, 02:13
Updated 10 сентября, 02:13
Но есть еще один ингредиент, который не получает достаточного признания за свои действия в отношении прыщей, — азелаиновая кислота.
«Азелаиновая кислота — это природная кислота, содержащаяся в таких зернах, как пшеница, ячмень и рожь», — говорит дерматолог Стейси Чименто из Флориды. — Обычно он содержится в кремах, гелях, чтобы успокоить воспаление, ускорить обновление клеток кожи и устранить прыщи».
Продукт уменьшает воспаление, делая прыщи менее заметными, снимает покраснение и раздражение. Также кислота качественно очищает поры, уничтожая бактерии, которые могут вызвать высыпания, стимулирует обновление клеток и замедляет выработку меланина, что может привести к гиперпигментации.
Косметические средства с азелаиновой кислотой следует наносить на кожу после очищения и примерно за 15 минут до увлажнения, чтобы текстура могла полностью впитаться в эпидермис.
«Азелаиновую кислоту следует использовать утром и вечером и лучше всего сочетать ее с увлажняющим кремом или увлажняющей сывороткой, — говорит доктор медицинских наук Азза Халим. — Текстуру не следует оставлять на коже толстым слоем, а добиться полного впитывания, чтобы избежать пятен на лице».
Использование азелаиновой кислоты может повлечь за собой и побочные эффекты: раздражение, покраснение, шелушение кожи, крапивницу, хотя это характерно не для всех. Доктор Халим рекомендует постепенно вводить продукт в свой уходовый распорядок. Начните использовать средства с азелаиновой кислотой несколько раз в неделю, прежде чем увеличить использование до ежедневного. Но если вы заметите какой-либо из вышеупомянутых побочных эффектов, следует немедленно прекратить его использование.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14