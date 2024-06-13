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Posted 13 июня, 11:43

Published 13 июня, 11:43

Modified 10 сентября, 02:13

Updated 10 сентября, 02:13

Азелаиновая кислота — победительница в борьбе с акне и розацеа

Азелаиновая кислота — победительница в борьбе с акне и розацеа

13 июня 2024, 11:43
Фото: Изображение Midjourney
Азелаиновая кислота — победительница в борьбе с акне и розацеа
Если вас попросят назвать лучшие продукты для борьбы с прыщами, на ум, скорее всего, придут ретинол, бензоилпероксид и салициловая кислота. Они, безусловно, заслуживают той репутации, которую завоевали.

Но есть еще один ингредиент, который не получает достаточного признания за свои действия в отношении прыщей, — азелаиновая кислота.

Что такое азелаиновая кислота

«Азелаиновая кислота — это природная кислота, содержащаяся в таких зернах, как пшеница, ячмень и рожь», — говорит дерматолог Стейси Чименто из Флориды. — Обычно он содержится в кремах, гелях, чтобы успокоить воспаление, ускорить обновление клеток кожи и устранить прыщи».

Продукт уменьшает воспаление, делая прыщи менее заметными, снимает покраснение и раздражение. Также кислота качественно очищает поры, уничтожая бактерии, которые могут вызвать высыпания, стимулирует обновление клеток и замедляет выработку меланина, что может привести к гиперпигментации.

Как использовать азелаиновую кислоту

Косметические средства с азелаиновой кислотой следует наносить на кожу после очищения и примерно за 15 минут до увлажнения, чтобы текстура могла полностью впитаться в эпидермис.

«Азелаиновую кислоту следует использовать утром и вечером и лучше всего сочетать ее с увлажняющим кремом или увлажняющей сывороткой, — говорит доктор медицинских наук Азза Халим. — Текстуру не следует оставлять на коже толстым слоем, а добиться полного впитывания, чтобы избежать пятен на лице».

Побочные эффекты азелаиновой кислоты

Использование азелаиновой кислоты может повлечь за собой и побочные эффекты: раздражение, покраснение, шелушение кожи, крапивницу, хотя это характерно не для всех. Доктор Халим рекомендует постепенно вводить продукт в свой уходовый распорядок. Начните использовать средства с азелаиновой кислотой несколько раз в неделю, прежде чем увеличить использование до ежедневного. Но если вы заметите какой-либо из вышеупомянутых побочных эффектов, следует немедленно прекратить его использование.

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