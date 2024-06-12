Можно ли сдавать квартиру посуточно после новых правил

Posted 12 июня, 12:31
Published 12 июня, 12:31
Modified 10 сентября, 02:11
Updated 10 сентября, 02:11
Множество россиян сдают свои квартиры в аренду. Это может быть долгосрочная аренда для семей, живущих там годами, или более прибыльный бизнес — посуточная аренда для туристов и приезжих. Но что делать, если соседям не нравится постоянное присутствие посторонних в их доме? Портал NEWIA.RU и эксперты изучили новые законодательные изменения, которые окончательно решают вопрос о необходимости согласования аренды с соседями.
Юрий Александров, директор и учредитель ООО «Юридическая компания „А.Лигал“» из Санкт-Петербурга, объяснил, что посуточная аренда обычно подразумевает предоставление квартиры одним человеком для краткосрочного проживания другим, на срок от одного дня до двух-трех недель.
С юридической точки зрения (статья 683 ГК РФ), сдача квартиры в аренду на одни сутки вполне законна и считается обычным наймом жилого помещения.
Тем не менее, определить, где проходит граница между сдачей жилья в аренду и созданием мини-гостиницы, на практике сложно.
Если квартира фактически функционирует как мини-гостиница и доставляет значительные неудобства соседям, например, постоянный шум ночью из-за поздних заселений, то иск от управляющей компании или соседей о запрете такого использования квартиры обычно удовлетворяется.
Кандидат юридических наук и специалист по правовой поддержке корпоративных клиентов Дарья Петрова сообщила изданию NEWIA.RU, что в марте этого года был подписан закон, вносящий изменения в Жилищный кодекс РФ. Теперь квартиры и другие жилые помещения можно сдавать в краткосрочную аренду. Однако арендодатель обязан обеспечить, чтобы арендаторы соблюдали порядок, поддерживали чистоту и не нарушали тишину в доме.
Дарья Петрова отметила, что эти поправки в закон, по сути, не вносят ничего нового в регулирование и ничего не меняют. Ранее уже было возможно сдавать квартиры посуточно, и собственники уже тогда несли ответственность перед соседями за действия своих арендаторов. Поэтому, по её мнению, эти изменения в закон вызваны скорее ожиданиями общественности, чем необходимостью заполнить какой-то правовой пробел.
До принятия этих поправок на практике регулярно возникали конфликты между владельцами квартир, сдающими их в краткосрочную аренду, и соседями, недовольными постоянной сменой жильцов, шумом и беспорядком. В большинстве случаев такие разногласия доходили до суда. В итоге суды часто запрещали сдавать квартиры в аренду, если выяснялось, что это действительно нарушает права и интересы соседей.
Теперь право соседей обращаться в суд для защиты своих нарушенных прав прямо закреплено в законе, устраняя любые сомнения по этому вопросу.
Однако возможность сдачи квартир в краткосрочную аренду вызывает более важный практический вопрос. Жилищный кодекс запрещает размещение гостиниц в жилых помещениях.
Дарья Петрова указывает на случаи, когда аренда квартиры превращается в гостиничный бизнес:
«Такая практика оставляет нерешенным вопрос о том, когда именно аренда квартиры становится гостиничным бизнесом с риском для владельца квартиры быть оштрафованным за нарушение закона», — считает эксперт.
Юрий Александров объясняет, что с учетом изменений в законодательстве и судебной практики посуточная аренда на данный момент признается законной, если использование квартиры соответствует обычным стандартам проживания и не нарушает спокойствие соседей. Владелец квартиры не должен разрешать частые поздние заезды, излишний шум или проживание большого количества людей, не соответствующего размеру жилья. Закон не требует специального разрешения или согласия на сдачу квартиры в аренду на короткий или долгий срок, за исключением случаев, когда соседи являются совладельцами квартиры (например, в случае коммунальных квартир), в таких ситуациях требуется их согласие в соответствии с законом.
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