Можно ли сдавать квартиру посуточно после новых правил

Юрий Александров объясняет, что с учетом изменений в законодательстве и судебной практики посуточная аренда на данный момент признается законной, если использование квартиры соответствует обычным стандартам проживания и не нарушает спокойствие соседей. Владелец квартиры не должен разрешать частые поздние заезды, излишний шум или проживание большого количества людей, не соответствующего размеру жилья. Закон не требует специального разрешения или согласия на сдачу квартиры в аренду на короткий или долгий срок, за исключением случаев, когда соседи являются совладельцами квартиры (например, в случае коммунальных квартир), в таких ситуациях требуется их согласие в соответствии с законом.