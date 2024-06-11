Певица Кристина Агилера похудела до неузнаваемости (видео, 18+)

Как пишет lady.mail.ru, ранее артистка разместила в социальной сети фотографии, на которых предстала в светлом боди, подчеркивающим ее фигуру. Ее образ дополняли колготки в сетку, белые ботфорты, колье и крупные серьги-кольца. Пользователи под опубликованными фото стали оставлять комментарии с критикой. По их мнению, певица, которой исполнилось сорок три года, слишком сильно похудела и сделала это не естественным способом, а с использованием специальных препаратов для снижения веса.