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Posted 11 июня, 13:34

Published 11 июня, 13:34

Modified 10 сентября, 02:07

Updated 10 сентября, 02:07

ранее артистка разместила в социальной сети фотографии

Певица Кристина Агилера похудела до неузнаваемости (видео, 18+)

11 июня 2024, 13:34
Фото: кадр
ранее артистка разместила в социальной сети фотографии
Пользователи выступили с критикой в отношении певицы Кристины Агилеры из-за ее экстремального похудения.

Как пишет lady.mail.ru, ранее артистка разместила в социальной сети фотографии, на которых предстала в светлом боди, подчеркивающим ее фигуру. Ее образ дополняли колготки в сетку, белые ботфорты, колье и крупные серьги-кольца. Пользователи под опубликованными фото стали оставлять комментарии с критикой. По их мнению, певица, которой исполнилось сорок три года, слишком сильно похудела и сделала это не естественным способом, а с использованием специальных препаратов для снижения веса.

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