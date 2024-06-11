Какие пищевые добавки вредные и полезные для организма

Posted 11 июня, 06:54
Published 11 июня, 06:54
Modified 10 сентября, 02:04
Updated 10 сентября, 02:04
Пищевые добавки сейчас считаются важнейшими помощниками в пищевой промышленности. Большинство из них являются синтетическими веществами с довольно сложными названиями. Поэтому было решено обозначать такие ингредиенты буквой «Е» (от слова «Европа») и цифрами, указывающими на принадлежность к определенной категории пищевых веществ.
Например, кодификация Е200–Е299 обозначает консерванты, а Е600–Е699 указывает на усилители вкуса и аромата. Специалисты утверждают, что эти трехзначные индексы свидетельствуют о том, что пищевая добавка прошла проверку на качество и безопасность. Однако любое из этих веществ может быть вредным для здоровья, если употреблять его в чрезмерных количествах.
Наиболее безопасными для человека считаются натуральные или идентичные натуральным пищевые добавки. Например, Е406 — это агар-агар, получаемый из морских водорослей, а Е100 — куркумин. К условно безвредным относятся такие добавки, как Е363, Е957, Е100, Е504.
Однако компоненты полностью синтетического происхождения остаются недостаточно изученными в отношении их воздействия на организм человека. Среди них практически нет безопасных веществ. Они могут вызывать аллергические реакции, быть канцерогенными и мутагенными, нарушать пищеварение и работу кишечника, повышать уровень холестерина и артериальное давление, а также способствовать развитию опухолей.
В России существует перечень опасных и запрещенных добавок, который ежегодно обновляется.
Специалисты рекомендуют выбирать продукты с минимальным содержанием добавок Е в составе. Особенно осторожными следует быть беременным женщинам, детям, а также людям с хроническими заболеваниями и склонностью к аллергическим реакциям.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14