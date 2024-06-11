Какие пищевые добавки вредные и полезные для организма

Например, кодификация Е200–Е299 обозначает консерванты, а Е600–Е699 указывает на усилители вкуса и аромата. Специалисты утверждают, что эти трехзначные индексы свидетельствуют о том, что пищевая добавка прошла проверку на качество и безопасность. Однако любое из этих веществ может быть вредным для здоровья, если употреблять его в чрезмерных количествах.