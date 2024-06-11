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Posted 11 июня, 06:54

Published 11 июня, 06:54

Modified 10 сентября, 02:04

Updated 10 сентября, 02:04

Какие пищевые добавки вредные и полезные для организма

11 июня 2024, 06:54
Многие люди с недоверием относятся к пищевым добавкам, которые сегодня присутствуют почти в каждом продукте. Насколько эти ингредиенты действительно вредны для здоровья и безопасно ли их потребление?

Что такое пищевые добавки Е

Пищевые добавки сейчас считаются важнейшими помощниками в пищевой промышленности. Большинство из них являются синтетическими веществами с довольно сложными названиями. Поэтому было решено обозначать такие ингредиенты буквой «Е» (от слова «Европа») и цифрами, указывающими на принадлежность к определенной категории пищевых веществ.

Например, кодификация Е200–Е299 обозначает консерванты, а Е600–Е699 указывает на усилители вкуса и аромата. Специалисты утверждают, что эти трехзначные индексы свидетельствуют о том, что пищевая добавка прошла проверку на качество и безопасность. Однако любое из этих веществ может быть вредным для здоровья, если употреблять его в чрезмерных количествах.

Какие вредные пищевые добавки

Наиболее безопасными для человека считаются натуральные или идентичные натуральным пищевые добавки. Например, Е406 — это агар-агар, получаемый из морских водорослей, а Е100 — куркумин. К условно безвредным относятся такие добавки, как Е363, Е957, Е100, Е504.

Однако компоненты полностью синтетического происхождения остаются недостаточно изученными в отношении их воздействия на организм человека. Среди них практически нет безопасных веществ. Они могут вызывать аллергические реакции, быть канцерогенными и мутагенными, нарушать пищеварение и работу кишечника, повышать уровень холестерина и артериальное давление, а также способствовать развитию опухолей.

В России существует перечень опасных и запрещенных добавок, который ежегодно обновляется.

Специалисты рекомендуют выбирать продукты с минимальным содержанием добавок Е в составе. Особенно осторожными следует быть беременным женщинам, детям, а также людям с хроническими заболеваниями и склонностью к аллергическим реакциям.

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#Илья Протвинов#Общество#Здоровье#Организм#Пищевые добавки#Вредные
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