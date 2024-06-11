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Posted 11 июня, 04:07

Published 11 июня, 04:07

Modified 10 сентября, 02:02

Updated 10 сентября, 02:02

Как у Пэрис Хилтон: стильная и модная идея прически на выпускной

11 июня 2024, 04:07
Пэрис Хилтон остается образцом стиля — на нее и ее образы равняются многие девушки. Из образов гламурной дивы можно почерпнуть немало интересных идей для вечерних выходов, в том числе для выпускных.

Предлагаем рассмотреть прическу, с которой недавно Пэрис Хилтон вышла в свет, — эффектный хвост.

Одна из любимых причесок светской львицы — хвост. Пэрис Хилтон использует его в разных интерпретациях, и иногда ее хвосты смотрятся подчеркнуто эффектно — сразу видно, что без профессионального парикмахера не обошлось. Однако мы предлагаем вам рассмотреть прическу, которую можно сделать дома без особых усилий и даже без специальных приспособлений. Для такого хвоста потребуются самые обычные средства для укладки и аксессуары.

Как сделать высокий хвост в стиле Пэрис Хилтон? Просто аккуратно соберите расчесанные волосы в хвост, зафиксируйте его резинкой, а сверху оберните прядью волос. Далее все пряди аккуратно приглаживаются — для этого можно использовать расческу с частыми зубьями и гель. Волосы по всей их длине, включая кончики, можно накрутить на обычную плойку, а ту прядь, которая находится у лица, можно завить еще круче — так прическа получится особенно оригинальной. Для выпускного этот вариант подойдет идеально!

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#Красота#Мода#Школа
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