Как у Пэрис Хилтон: стильная и модная идея прически на выпускной

Как сделать высокий хвост в стиле Пэрис Хилтон? Просто аккуратно соберите расчесанные волосы в хвост, зафиксируйте его резинкой, а сверху оберните прядью волос. Далее все пряди аккуратно приглаживаются — для этого можно использовать расческу с частыми зубьями и гель. Волосы по всей их длине, включая кончики, можно накрутить на обычную плойку, а ту прядь, которая находится у лица, можно завить еще круче — так прическа получится особенно оригинальной. Для выпускного этот вариант подойдет идеально!