Как у Пэрис Хилтон: стильная и модная идея прически на выпускной

Posted 11 июня, 04:07
Published 11 июня, 04:07
Modified 10 сентября, 02:02
Updated 10 сентября, 02:02
Предлагаем рассмотреть прическу, с которой недавно Пэрис Хилтон вышла в свет, — эффектный хвост.
Одна из любимых причесок светской львицы — хвост. Пэрис Хилтон использует его в разных интерпретациях, и иногда ее хвосты смотрятся подчеркнуто эффектно — сразу видно, что без профессионального парикмахера не обошлось. Однако мы предлагаем вам рассмотреть прическу, которую можно сделать дома без особых усилий и даже без специальных приспособлений. Для такого хвоста потребуются самые обычные средства для укладки и аксессуары.
Как сделать высокий хвост в стиле Пэрис Хилтон? Просто аккуратно соберите расчесанные волосы в хвост, зафиксируйте его резинкой, а сверху оберните прядью волос. Далее все пряди аккуратно приглаживаются — для этого можно использовать расческу с частыми зубьями и гель. Волосы по всей их длине, включая кончики, можно накрутить на обычную плойку, а ту прядь, которая находится у лица, можно завить еще круче — так прическа получится особенно оригинальной. Для выпускного этот вариант подойдет идеально!
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