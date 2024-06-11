newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 июня, 10:52

Published 11 июня, 10:52

Modified 10 сентября, 02:05

Updated 10 сентября, 02:05

Как приготовить быстрые и недорогие супы-пюре

Как приготовить быстрые и недорогие супы-пюре

11 июня 2024, 10:52
Фото: Изображение Midjourney
Как приготовить быстрые и недорогие супы-пюре
Супы-пюре идеально вписываются в диетическое или вегетарианское меню. Также они прекрасно подходят для пожилых людей и маленьких детей. Словом, в каждой семье супы-пюре, несомненно, придутся по вкусу многим домочадцам. Расскажем, как готовить их, не затрачивая много времени и сил.

Из чего готовят супы-пюре?

Как правило, супы-пюре готовят из сезонных овощей: картофеля, моркови, тыквы, грибов, цветной капусты или брокколи. Принцип приготовления примерно следующий: овощи пассеруют вместе с луком на растительном или сливочном масле. Затем заливают овощным или мясным бульоном, пюрируют блендером и подают к столу с различными добавками. Это могут быть сливки или сметана, сухарики, зелень, тертый сыр, специи — по-вашему желанию.

Готовим картофельный суп-пюре с грибами

Классический суп-пюре можно приготовить буквально из ничего. Картофель, морковь и лук у любой хозяйки всегда под рукой. А грибы и сливки можно купить в любом продуктовом магазине.

Ингредиенты:

  • картофель — 5 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • белые грибы — 300 г;
  • репчатый лук — 1 шт.,
  • сливки 30% — 150 мл;
  • масло подсолнечное — 4 ст. л.;
  • вода — 1,5 л;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Грибы помыть, мелко нарезать, отварить, отбросить на дуршлаг.

Морковь, лук и картофель почистить. Лук порезать мелким кубиком. Морковь натереть на крупной терке. Картофель нарезать ломтиками.

В кастрюлю с толстым дном налить растительное масло и пассеровать лук до золотистого цвета.

Добавить морковь, хорошенько перемешать, потушить пару минут.

Затем добавить картофель, соль и перец по вкусу, немного потушить под закрытой крышкой, периодически помешивая овощную смесь.

Добавить кипяток или любой разогретый бульон, положить лавровый лист и варить около получаса, непрерывно помешивая, не медленном огне.

Отдельно в сковородке обжарить грибы, добавить их к овощам. Готовый суп пюрировать блендером до полужидкого состояния.

Затем снова поставить на огонь, влить сливки и помешивать на среднем огне еще две минуты. При подаче можно добавить зелень или сухарики.

Читайте также:
Как соя захватила мирЧто такое путин — все о классическом канадском блюдеЕсть ли польза в отказе от кофе? Спросили экспертов по питанию
#Общество#Еда#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика