Как приготовить быстрые и недорогие супы-пюре

Posted 11 июня, 10:52
Published 11 июня, 10:52
Modified 10 сентября, 02:05
Updated 10 сентября, 02:05
Как правило, супы-пюре готовят из сезонных овощей: картофеля, моркови, тыквы, грибов, цветной капусты или брокколи. Принцип приготовления примерно следующий: овощи пассеруют вместе с луком на растительном или сливочном масле. Затем заливают овощным или мясным бульоном, пюрируют блендером и подают к столу с различными добавками. Это могут быть сливки или сметана, сухарики, зелень, тертый сыр, специи — по-вашему желанию.
Классический суп-пюре можно приготовить буквально из ничего. Картофель, морковь и лук у любой хозяйки всегда под рукой. А грибы и сливки можно купить в любом продуктовом магазине.
Ингредиенты:
Приготовление
Грибы помыть, мелко нарезать, отварить, отбросить на дуршлаг.
Морковь, лук и картофель почистить. Лук порезать мелким кубиком. Морковь натереть на крупной терке. Картофель нарезать ломтиками.
В кастрюлю с толстым дном налить растительное масло и пассеровать лук до золотистого цвета.
Добавить морковь, хорошенько перемешать, потушить пару минут.
Затем добавить картофель, соль и перец по вкусу, немного потушить под закрытой крышкой, периодически помешивая овощную смесь.
Добавить кипяток или любой разогретый бульон, положить лавровый лист и варить около получаса, непрерывно помешивая, не медленном огне.
Отдельно в сковородке обжарить грибы, добавить их к овощам. Готовый суп пюрировать блендером до полужидкого состояния.
Затем снова поставить на огонь, влить сливки и помешивать на среднем огне еще две минуты. При подаче можно добавить зелень или сухарики.
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