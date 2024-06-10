МакSим навестила врачей в рехабе и раскрыла подробности лечения от алкоголизма

«Они проводили со мной очень много времени, потратили столько сил, и вместе мы добились результата, успеха. Дмитрий Владимирович, Денис, Юля, мои психологи потрясающие, Дмитрий Анатольевич, которого я будила среди ночи со своими вопросами. Момент был непростой, но тем не менее мы его пережили. И думаю, что я, как одна из многих, стала чувствовать себя счастливой. Хочу сказать всем, что выход всегда есть. Хорошие люди есть, добрые люди есть, а главное — есть профессионалы. Надеюсь, здесь скоро будет целый сад победителей», — призналась звездная пациентка центра изданию «СтарХит».