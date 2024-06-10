МакSим навестила врачей в рехабе и раскрыла подробности лечения от алкоголизма

Posted 10 июня, 12:14
Published 10 июня, 12:14
Modified 10 сентября, 02:00
Updated 10 сентября, 02:00
Недавно Марина (настоящее имя певицы) приехала поблагодарить врачей, которые оказали ей неоценимую помощь.
Звезда лежала в частном наркологическом центре Маршака в Подмосковье. Лечение заняло несколько недель — все это время певица принимала оздоравливающие процедуры, проходила сеансы психотерапии и другие назначения. Из клиники МакSим вышла обновленным и счастливым человеком.
На днях звезда приехала в наркоцентр, чтобы еще раз поблагодарить специалистов и сделать им подарок. Марина посадила в саду клиники свою именную яблоню.
«Они проводили со мной очень много времени, потратили столько сил, и вместе мы добились результата, успеха. Дмитрий Владимирович, Денис, Юля, мои психологи потрясающие, Дмитрий Анатольевич, которого я будила среди ночи со своими вопросами. Момент был непростой, но тем не менее мы его пережили. И думаю, что я, как одна из многих, стала чувствовать себя счастливой. Хочу сказать всем, что выход всегда есть. Хорошие люди есть, добрые люди есть, а главное — есть профессионалы. Надеюсь, здесь скоро будет целый сад победителей», — призналась звездная пациентка центра изданию «СтарХит».
Новая жизнь МакSим наполнена творчеством, заботой о дочерях. Напомним, она в одиночку воспитывает Александру и Марусю. Старшую дочь Марина родила от бывшего супруга Алексея Луговцова, а младшую — от бизнесмена Андрея Петрова. Отношения с отцами девочек у звезды не сложились. О том, есть ли у нее любимый мужчина, артистка умалчивает, предпочитая вообще не говорить о личной жизни. Зато она с радостью делится новыми планами о концертах и гастролях. Поклонники уже предвкушают, как увидят отдохнувшую и посвежевшую певицу на сцене.
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