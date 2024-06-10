Когда и как лучше покупать авиабилеты в 2024 году, чтобы сэкономить

Posted 10 июня, 12:00
Published 10 июня, 12:00
Modified 10 сентября, 02:00
Updated 10 сентября, 02:00
Практика показывает, что самые дорогие авиабилеты продаются в воскресенье и пятницу. Опытные путешественники утверждают, что наиболее выгодное время для покупки авиабилетов — вторник или четверг, примерно в 15:00 (по московскому времени).
Тревел-эксперты обозначают оптимальное время бронирования авиабилетов в России — 45 дней до вылета по внутренним маршрутам и 60 дней до даты международного рейса. Они объясняют это тем, что за лимитами этого срока авиакомпании не могут определить нынешнюю стоимость авиабилетов и полагаются на прошлогодние цены. Хотя в этом случае можно переплатить по прошлогодним ценам.
Если поездка запланирована на высокий сезон — лето, майские праздники, новогодние каникулы, — то лучше приобретать авиабилеты за 2–3 месяца.
А самая высокая стоимость, конечно, будет накануне вылета.
Сначала проверьте цены на сайтах авиакомпаний — в крупных авиакомпаниях зачастую условия бронирования выгодней, чем на агрегаторах. Кроме того, они часто устраивают различные акции по распродаже авиабилетов, но обычно это происходит за 2–4 месяца до рейса. Следите за сезонными распродажами — иногда получается урвать авиабилеты с приличными скидками, а главное, эти предложения почти никогда не попадают в агрегаторы.
Пользуйтесь проверенными агрегаторами — например, Aviasales или Trip.com. Здесь можно сравнить стоимость билетов и подобрать наиболее дешевый вариант. Наглядные инструменты типа подписки на изменение стоимости и календаря помогают найти быстро нужную информацию.
При этом учтите один нюанс — многие авиакомпании снижают стоимость при покупке авиабилетов в обе стороны.
Напоследок хитрый лайфхак — покупайте авиабилеты в режиме инкогнито. Сайты авиакомпаний с помощью специальных программ считывают информацию о посетителе — из какой страны, с какого гаджета осуществлен вход и др. Сложно поверить, но из-за этой информации может меняться стоимость авиабилетов, демонстрируемая тому или иному пользователю. Нередки случаи, когда владельцам Apple выставлялась более высокая цена за авиабилеты, чем тем, кто зашел на сайт с обычного компьютера.
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