Когда и как лучше покупать авиабилеты в 2024 году, чтобы сэкономить

Сначала проверьте цены на сайтах авиакомпаний — в крупных авиакомпаниях зачастую условия бронирования выгодней, чем на агрегаторах. Кроме того, они часто устраивают различные акции по распродаже авиабилетов, но обычно это происходит за 2–4 месяца до рейса. Следите за сезонными распродажами — иногда получается урвать авиабилеты с приличными скидками, а главное, эти предложения почти никогда не попадают в агрегаторы.