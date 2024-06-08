Беременна ли Леди Гага? Певица расставила все точки над «i»

Posted 8 июня, 11:52
Published 8 июня, 11:52
Modified 10 сентября, 01:57
Updated 10 сентября, 01:57
Поклонники начали предполагать, что суперзвезда беременна, в начале этой недели, когда появились новые фотографии папарацци, на которых она присутствует на свадьбе своей младшей сестры в штате Мэн.
Однако все это оказалось ложью — певица опровергла домыслы с присущим ей эпатажем в новом видео на TikTok.
На видео Гага, подведя глаза подводкой и надев черную футболку, подносит камеру телефона к лицу, при этом приговаривая:
— Мне не нужно искать эстетику. Я и есть эстетика. Уверена, что сейчас есть кто-то, кто заходит в Pinterest и пытается подобрать все эти прилагательные, чтобы описать меня.
В подписи к видео певица ссылается на песню Тейлор Свифт The Tortured Poets Department, шутя:
«Я не беременна — просто плохо работаю в спортзале».
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