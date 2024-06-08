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Posted 8 июня, 11:52

Published 8 июня, 11:52

Modified 10 сентября, 01:57

Updated 10 сентября, 01:57

Беременна ли Леди Гага? Певица расставила все точки над «i»

8 июня 2024, 11:52
Леди Гага беременна? Фотографии папарацци с недавней свадьбы ее сестры заставили фанатов задуматься.

Поклонники начали предполагать, что суперзвезда беременна, в начале этой недели, когда появились новые фотографии папарацци, на которых она присутствует на свадьбе своей младшей сестры в штате Мэн.

Однако все это оказалось ложью — певица опровергла домыслы с присущим ей эпатажем в новом видео на TikTok.

На видео Гага, подведя глаза подводкой и надев черную футболку, подносит камеру телефона к лицу, при этом приговаривая:

— Мне не нужно искать эстетику. Я и есть эстетика. Уверена, что сейчас есть кто-то, кто заходит в Pinterest и пытается подобрать все эти прилагательные, чтобы описать меня.

В подписи к видео певица ссылается на песню Тейлор Свифт The Tortured Poets Department, шутя:

«Я не беременна — просто плохо работаю в спортзале».
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#Ольга Харина#Беременные#Знаменитости#Звезды#Певица
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