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Posted 8 июня, 06:00

Published 8 июня, 06:00

Modified 10 сентября, 01:55

Updated 10 сентября, 01:55

10 вариантов карамельного мелирования для сезона-2024

10 вариантов карамельного мелирования для сезона-2024

8 июня 2024, 06:00
Фото: Изображение Midjourney
10 вариантов карамельного мелирования для сезона-2024
Еще не блондинка, но уже не брюнетка — карамельное мелирование позволяет добиться идеального эффекта. Карамель имеет массу оттенков, поэтому подходит практически под любой тип кожи. Собрали для вас лучшие варианты трендового окрашивания на сезон-2024.

Карамельный контраст

Тонкие светлые карамельные блики на темно-коричневых волосах выглядят как мерцание звезд. А если создать дополнительный объем, то это здорово оживит и придаст яркости темным волосам.

Карамельный вихрь

Отличный летний вариант — оттените карамельными бликами среднюю длину и кончики волос, а на макушке оставьте темный оттенок. Каскадные карамельные блики создают эффект теплых морских волн.

Карамельное золото

Переливы блонда и светло-карамельного оттенка подходят светлоглазым блондинкам с мягким цветотипом кожи. Хорошо смотрится на длинной и средней длине волос.

Шоколад с карамелью

Рыжеватой оттенок в палитре придает лицу мягкости. Подходит обладательницам смуглой кожи и темноглазым брюнеткам.

Медовая карамель

Такой вариант мелирования хорошо смотрится на каштановых и темно-русых волосах. Мягкий теплый оттенок придает образу женственности и таинственности.

Карамельный поцелуй

Вплетите мягкие карамельные блики вокруг лица и на кончиках, а темно-каштановый цвет оставьте посередине. Легкий летний образ для теплых вечеров.

Карамельный балаяж

Техника придаст образу естественности и теплоты. В результате получится живой и разнообразный цвет волос, без ярких оранжевых или медных бликов.

Прохладная карамель

Пепельно-карамельное мелирование на светлой каштановой основе создает эффект прохлады. Чтобы добиться естественного оттенка, используйте меньше ярких оттенков.

Карамельное лето

У этого варианта есть тепло и глубина, достигаемые за счет вкрапления бронзовых, светлых, карамельных и коричневых бликов.

Карамельное серебро

Хорошо смотрится на светловолосых девушках со светлым цветотипом кожи. Пепельный оттенок сочетается с карамелью и русыми волосами, скрывая все несовершенства и подчеркивая достоинства.

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