10 вариантов карамельного мелирования для сезона-2024

Posted 8 июня, 06:00
Published 8 июня, 06:00
Modified 10 сентября, 01:55
Updated 10 сентября, 01:55
Тонкие светлые карамельные блики на темно-коричневых волосах выглядят как мерцание звезд. А если создать дополнительный объем, то это здорово оживит и придаст яркости темным волосам.
Отличный летний вариант — оттените карамельными бликами среднюю длину и кончики волос, а на макушке оставьте темный оттенок. Каскадные карамельные блики создают эффект теплых морских волн.
Переливы блонда и светло-карамельного оттенка подходят светлоглазым блондинкам с мягким цветотипом кожи. Хорошо смотрится на длинной и средней длине волос.
Рыжеватой оттенок в палитре придает лицу мягкости. Подходит обладательницам смуглой кожи и темноглазым брюнеткам.
Такой вариант мелирования хорошо смотрится на каштановых и темно-русых волосах. Мягкий теплый оттенок придает образу женственности и таинственности.
Вплетите мягкие карамельные блики вокруг лица и на кончиках, а темно-каштановый цвет оставьте посередине. Легкий летний образ для теплых вечеров.
Техника придаст образу естественности и теплоты. В результате получится живой и разнообразный цвет волос, без ярких оранжевых или медных бликов.
Пепельно-карамельное мелирование на светлой каштановой основе создает эффект прохлады. Чтобы добиться естественного оттенка, используйте меньше ярких оттенков.
У этого варианта есть тепло и глубина, достигаемые за счет вкрапления бронзовых, светлых, карамельных и коричневых бликов.
Хорошо смотрится на светловолосых девушках со светлым цветотипом кожи. Пепельный оттенок сочетается с карамелью и русыми волосами, скрывая все несовершенства и подчеркивая достоинства.
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