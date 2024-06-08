10 вариантов карамельного мелирования для сезона-2024

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Еще не блондинка, но уже не брюнетка — карамельное мелирование позволяет добиться идеального эффекта. Карамель имеет массу оттенков, поэтому подходит практически под любой тип кожи. Собрали для вас лучшие варианты трендового окрашивания на сезон-2024.