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Posted 7 июня, 08:49

Published 7 июня, 08:49

Modified 10 сентября, 01:53

Updated 10 сентября, 01:53

СМИ: Гигантские летающие пауки Джоро захватывают США

СМИ: Гигантские летающие пауки Джоро захватывают США

7 июня 2024, 08:49
Фото: Изображение Midjourney
Новостные ленты американских изданий снова пестрят статьями о нашествиях гигантских летающих пауков Джоро. Судя по заголовкам, жители США обречены.

«Гигантские ядовитые летающие пауки… направляются в район Нью-Йорка», — сообщает CBS News . «Восточное побережье готовится к вторжению ядовитых пауков размером с ладонь, способных летать», — вторит Fox Weather . А  The Guardian называет паукообразных «вызывающими тошноту».

Правдивы ли заголовки о нашествии пауков

Ученые, изучающие этот вид, говорят, что подобные описания в лучшем случае вводят в заблуждение.

Флойд Шокли, энтомолог и менеджер коллекций Смитсоновского национального музея естественной истории в Вашингтоне говорит, что он «огорчен» некоторыми сенсационными заголовками. «Нет никаких доказательств того, что они добрались до Нью-Йорка».

Ранее, в 2014 году, пауки Джоро неизвестным образом прибыли в Джорджию. Стало понятно, что они могут выжить в Соединенных Штатах, и их распространение по континенту вполне реально. Этот вид пауков видели в Джорджии, Каролине, Теннесси и Оклахоме, Мэриленде.

Эксперты говорят о том, что угроза, исходящая от черно-желтых паукообразных, обычно преувеличивается.

Например, в недавней статье Gothamist описывается, что пауки имеют «тело примерно размером с человеческую руку».

«Это совершенно смешно», — говорит Флойд Шокли.

Более того, в это время года каждый паук Джоро в США размером не больше рисового зернышка. Взрослые особи умирают каждую зиму, а весной вылупляются яйца, и цикл начинается заново.

Можно поставить под сомнение и другие утверждения, публикуемые в интернете.

Могут ли пауки Джоро летать

«То, как написаны эти заголовки, создает впечатление, будто это обезьяны из „Волшебника страны Оз“, — рассказал Дэвид Койл, доцент и эксперт по инвазивным видам в Университете Клемсона.

Ни один из крупных взрослых Джоро, которых часто изображают в новостях, не способен летать. Однако они, как и многие другие пауки, могут подниматься в небо в ходе обычного процесса распространения, называемого надуванием на воздушном шаре.

«Сразу после вылупления маленькие паучки могут быть размером с кунжутное семя», — говорит Койл. «Некоторые сразу выпускают шелковые нити, и их уносит ветер», — добавляет он.

«Каждую весну над вашей головой, вероятно, летают тысячи маленьких пауков. Люди просто понятия не имеют, что это происходит», — поделился эксперт.

Что касается их «перелета» в новые штаты, Шокли отметил, что пауки действительно расширили свой ареал. Совершенно не удивительно, что подобный вид за 10 лет переместился на такое расстояние, добавил он.

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#Марина Колодкина#Общество#Наука#Все материалы авторов#Пауки
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