Как часто нужно делать чистку лица и какой метод вам подойдет

Как часто нужно делать чистку лица Какие бывают чистки лица На что обратить внимание при выборе процедуры

Каждая женщина стремится к тому, чтобы кожа её лица была ухоженной и подтянутой. Но даже самая сияющая и увлажненная кожа не будет выглядеть эстетично с загрязненными порами. С вопросами о чистке лица редакция обратилась к эксперту.