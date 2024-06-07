Как часто нужно делать чистку лица и какой метод вам подойдет

Posted 7 июня, 09:22
Published 7 июня, 09:22
Modified 10 сентября, 01:54
Updated 10 сентября, 01:54
Чистку необходимо проводить каждые 6-8 месяцев при условии хорошего грамотного домашнего ухода, рассказала врач, косметолог Наталья Щербакова. В современную процедуру чистки входит не только глубокое очищение — устранение закрытых и открытых комедонов и черных точек, но и сужение пор, увлажнение и подсвечивание кожи изнутри.
По словам Натальи Щербаковой, чистка лица может быть показана с 14 лет. Она будет нужна девушке-подростку, если на коже есть расширенные поры, закрытые и открытые комедоны. В дальнейшем регулярные чистки рекомендуется делать всем, однако стоит учитывать индивидуальные особенности.
Для чувствительной, сухой, склонной к раздражению кожи подходит только ультразвуковой метод. Он минимально травмирует кожу, зато помогает деликатно очистить все загрязнения и сократить период реабилитации.
Для комбинированной и жирной кожи можно использовать как ультразвуковой, так и комбинированный методы. Какой из них лучше подойдет, порекомендует ваш косметолог, опираясь на состояние кожи и имеющиеся показания для чистки.
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