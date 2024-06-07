newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 июня, 09:22

Published 7 июня, 09:22

Modified 10 сентября, 01:54

Updated 10 сентября, 01:54

Как часто нужно делать чистку лица и какой метод вам подойдет

Как часто нужно делать чистку лица и какой метод вам подойдет

7 июня 2024, 09:22
Фото: Изображение Midjourney
Каждая женщина стремится к тому, чтобы кожа её лица была ухоженной и подтянутой. Но даже самая сияющая и увлажненная кожа не будет выглядеть эстетично с загрязненными порами. С вопросами о чистке лица редакция обратилась к эксперту.

Как часто нужно делать чистку лица

Чистку необходимо проводить каждые 6-8 месяцев при условии хорошего грамотного домашнего ухода, рассказала врач, косметолог Наталья Щербакова. В современную процедуру чистки входит не только глубокое очищение — устранение закрытых и открытых комедонов и черных точек, но и сужение пор, увлажнение и подсвечивание кожи изнутри.

Какие бывают чистки лица

  • Ультразвуковая чистка. Глубокое очищение производится только аппаратным методом, с помощью ультразвука. Аппарат создает микровибрации высокочастотных звуковых колебаний, благодаря чему можно мягко и безболезненно очистить поры от сала и загрязнений. Помимо этого, такая процедура повышает тонус кожи и улучшает кровообращение.
  • Механическая чистка. Подразумевает устранение загрязнений с помощью ручного инструмента.
  • Комбинированная чистка. В ней совмещается использование аппарата и инструмента.

На что обратить внимание при выборе процедуры

По словам Натальи Щербаковой, чистка лица может быть показана с 14 лет. Она будет нужна девушке-подростку, если на коже есть расширенные поры, закрытые и открытые комедоны. В дальнейшем регулярные чистки рекомендуется делать всем, однако стоит учитывать индивидуальные особенности.

Для чувствительной, сухой, склонной к раздражению кожи подходит только ультразвуковой метод. Он минимально травмирует кожу, зато помогает деликатно очистить все загрязнения и сократить период реабилитации.

Для комбинированной и жирной кожи можно использовать как ультразвуковой, так и комбинированный методы. Какой из них лучше подойдет, порекомендует ваш косметолог, опираясь на состояние кожи и имеющиеся показания для чистки.

Читайте также:
Бустер для лица: тренд ухода за кожей лица, который редактор подсмотрел у кореянокМоя подборка масок для мгновенного интенсивного увлажнения кожи лицаУход за кожей лица после 30: эти домашние бьюти-ритуалы сделают кожу идеальной
#Красота#Кожа#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика