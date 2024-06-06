Секреты возрастного макияжа: как за 20 минут помолодеть на 10 лет

Posted 6 июня, 04:57
Published 6 июня, 04:57
Modified 10 сентября, 01:43
Updated 10 сентября, 01:43
Основа любого макияжа — тональный крем, и возрастной мейкап не исключение. Визажист Елена Крыгина советует подбирать это средство с учетом текстуры и оттенка.
«Наносить тональный крем лучше пальцами, поскольку кожа женщин в возрасте имеет расширенные поры. Их необходимо тщательно обрабатывать, и спонж для этого не подходит. Тональный крем наносить желательно движениями отрывистыми, немного растягивая кожу», — советует визажист.
Что касается пигментных пятен, то Елена Крыгина советует женщинам в возрасте маскировать их при помощи консилера правильного оттенка. Если пятно имеет серый цвет, подойдет консилер лиловой гаммы. А вот пятна коричневого цвета легко маскируются розовым консилером.
Каким получился макияж глаз, лучше проверять, ориентируясь на открытое веко. Если оно закрыто, оценить результат работы адекватно вряд ли получится. Так что после каждого штриха Елена Крыгина советует открывать глаза и смотреть, как получился макияж.
От туши с эффектом объема в рамках макияжа визажист советует отказаться, подчеркивая, что женщинам в возрасте такая косметика просто противопоказана. Оптимальный вариант — обыкновенная тушь без особых эффектов, в том числе без визуального удлинения ресниц.
Перед тем как приступить к макияжу, Елена Крыгина советует наносить на кожу лица увлажняющий крем. Затем нужно будет подождать, пока он впитается. После этого на лицо стоит нанести легкий бальзам с тонизирующим эффектом. Безусловно, он не замаскирует недостатки кожи, однако лицо станет более свежим, здоровым и молодым, отмечает визажист.
Тонизирующий бальзам перед макияжем Крыгина рекомендует наносить в том числе и на кожу вокруг глаз. После этого кожу можно немного промокнуть — так растушевка получится максимально естественной, излишки макияжа можно будет убрать.
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