Секреты возрастного макияжа: как за 20 минут помолодеть на 10 лет

Перед тем как приступить к макияжу, Елена Крыгина советует наносить на кожу лица увлажняющий крем. Затем нужно будет подождать, пока он впитается. После этого на лицо стоит нанести легкий бальзам с тонизирующим эффектом. Безусловно, он не замаскирует недостатки кожи, однако лицо станет более свежим, здоровым и молодым, отмечает визажист.