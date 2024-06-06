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Posted 6 июня, 08:45

Published 6 июня, 08:45

Modified 10 сентября, 01:51

Updated 10 сентября, 01:51

10 верных признаков мужской измены: на что обратить внимание

Он вам изменяет: 10 признаков мужской неверности

6 июня 2024, 08:45
Фото: 1MI
10 верных признаков мужской измены: на что обратить внимание
Женская интуиция редко подводит обладательниц прекрасного пола. Но как быть уверенной, что подозрения обоснованы и ваш партнер действительно вам изменяет. Собрали 10 явных признаков мужской измены.

Смена настроения

Мужчина становится непохожим на самого себя. Он может стать излишне раздражительным или, напротив, слишком внимательным. Таким образом мужчина пытается загладить свою вину и отсрочить конфликт.

Сразу уходит в душ

Если мужчина спешит в душ сразу после того, как переступил порог дома, то это говорит, что он пытается успокоить свою совесть, прежде чем встретиться с вами лицом к лицу. А еще таким образом он, возможно, хочет смыть запах другой женщины.

Резко меняет внешний вид

Смена имиджа, новая одежда или парфюм, более тщательная гигиена — тревожные признаки, указывающие на то, что мужчина увлекся другой женщиной.

Не расстается с телефоном

Если мужчина всюду берет с собой телефон, не оставляя его, как прежде, в общей доступности, значит, ему есть что скрывать. Главные признаки измены — установка пароля на телефон, чистка браузера ноутбука, покупка второго телефона.

Постоянно предлагает помощь

Мужчина готов выгулять собаку, вынести мусор, сходить в магазин, хотя раньше не проявлял такой инициативы? Он просто хочет найти возможность побыть одному и позвонить своей возлюбленной.

Меняет сексуальную жизнь

Мужчина старается уклониться от занятий любовью либо неожиданно меняет тактику сексуальных утех, не посоветовавшись с вами. Это означает, что он получил новый опыт на стороне.

У него появилось больше рабочих обязанностей

Это действительно может быть правдой. Но если мужчина чаще задерживается на работе, при этом не отвечая на звонки и сообщения, скорее всего, у него роман.

Приступы ревности

Изменяющий мужчина часто думает, что если он так поступает, то и жена может ему изменять. Результат — необоснованные вспышки ревности.

Забывчивость

Он стал забывать важные даты и мероприятия, на которые вы собирались вместе. Он больше не обсуждает с вами предстоящие выходные и день рождения ребенка. И часто забывает дома обручальное кольцо.

Новые привычки

Он неожиданно стал слушать другую музыку, пить кофе вместо чая, купил велосипед. Его словарный запас изменился, и поменялись интонации. Это означает, что он попал под влияние чужой женщины.

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