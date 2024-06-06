Он вам изменяет: 10 признаков мужской неверности

Posted 6 июня, 08:45
Published 6 июня, 08:45
Modified 10 сентября, 01:51
Updated 10 сентября, 01:51
Мужчина становится непохожим на самого себя. Он может стать излишне раздражительным или, напротив, слишком внимательным. Таким образом мужчина пытается загладить свою вину и отсрочить конфликт.
Если мужчина спешит в душ сразу после того, как переступил порог дома, то это говорит, что он пытается успокоить свою совесть, прежде чем встретиться с вами лицом к лицу. А еще таким образом он, возможно, хочет смыть запах другой женщины.
Смена имиджа, новая одежда или парфюм, более тщательная гигиена — тревожные признаки, указывающие на то, что мужчина увлекся другой женщиной.
Если мужчина всюду берет с собой телефон, не оставляя его, как прежде, в общей доступности, значит, ему есть что скрывать. Главные признаки измены — установка пароля на телефон, чистка браузера ноутбука, покупка второго телефона.
Мужчина готов выгулять собаку, вынести мусор, сходить в магазин, хотя раньше не проявлял такой инициативы? Он просто хочет найти возможность побыть одному и позвонить своей возлюбленной.
Мужчина старается уклониться от занятий любовью либо неожиданно меняет тактику сексуальных утех, не посоветовавшись с вами. Это означает, что он получил новый опыт на стороне.
Это действительно может быть правдой. Но если мужчина чаще задерживается на работе, при этом не отвечая на звонки и сообщения, скорее всего, у него роман.
Изменяющий мужчина часто думает, что если он так поступает, то и жена может ему изменять. Результат — необоснованные вспышки ревности.
Он стал забывать важные даты и мероприятия, на которые вы собирались вместе. Он больше не обсуждает с вами предстоящие выходные и день рождения ребенка. И часто забывает дома обручальное кольцо.
Он неожиданно стал слушать другую музыку, пить кофе вместо чая, купил велосипед. Его словарный запас изменился, и поменялись интонации. Это означает, что он попал под влияние чужой женщины.
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