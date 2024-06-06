Надоели прямые волосы? Вот что можно с ними сделать

На самом деле, укладка укладке рознь, и не следует считать, что это обязательно будет сложно и долго. Есть множество способов укладки, которые занимают минимум времени — буквально несколько минут. Главное — иметь в наличии специальную технику, например стайлеры, плойки и фен, плюс использовать средства для укладки — пенки, муссы и лаки. Освоив азы укладки, с прямыми волосами можно будет экспериментировать буквально каждый день, внося в образ интересные и яркие изменения.