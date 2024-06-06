Надоели прямые волосы? Вот что можно с ними сделать

Posted 6 июня, 04:09
Published 6 июня, 04:09
Modified 10 сентября, 01:47
Updated 10 сентября, 01:47
Почему бы не сделать самую актуальную стрижку этого сезона — боб? На прямых волосах она смотрится идеально. Пример — боб, который называют «Старый Голливуд»: такие стрижки носят многие известные актрисы. Для тех, кто больше ориентирован на бунтарский дух, подойдет эффектный и нарочито небрежный боб. Что касается классики, то это боб с идеально ровным и аккуратным срезом — лучшая стрижка для тонких прямых волос, поскольку она придает им нужный объем.
Биозавивка — совсем не то же самое, что химическая завивка. Для волос она более безопасна, а результат превосходит все ожидания. Сама завивка осуществляется в несколько этапов, максимально бережно по отношению к волосам. Держится такая завивка от двух до девяти месяцев. Волосы становятся объемными, пластичными.
Попробуйте сделать челку и увидите, как это изменит ваш образ. Тем более что челка сегодня в тренде. Самые актуальные ее варианты — так называемая шторка и укороченная челка. Особенно удачно она смотрится в комбинации со стрижкой типа боб. Челка добавляет волосам объема, однако стоит учесть, что ее придется укладывать каждый день.
Оживить образ помогут мелкие косы, в которые можно заплести отдельные пряди. Многие трендсеттеры вплетают в них цветные нити, колечки и различные другие аксессуары — получается очень стильно и эффектно.
Еще один способ привнести изменения в свой образ — это окрашивание прямых волос. Вариантов масса — тонирование, креативное окрашивание и даже кардинальное изменение цвета волос.
Бигуди — прекрасный помощник для обладательниц прямых волос. Такие аксессуары позволяют отказаться от стайлера и от биозавивки и при этом создавать эффектные и яркие волны. Пользоваться бигуди очень просто, локоны при правильном применении аксессуаров получаются мягкими и объемными.
На самом деле, укладка укладке рознь, и не следует считать, что это обязательно будет сложно и долго. Есть множество способов укладки, которые занимают минимум времени — буквально несколько минут. Главное — иметь в наличии специальную технику, например стайлеры, плойки и фен, плюс использовать средства для укладки — пенки, муссы и лаки. Освоив азы укладки, с прямыми волосами можно будет экспериментировать буквально каждый день, внося в образ интересные и яркие изменения.
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