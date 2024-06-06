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Posted 6 июня, 04:09

Published 6 июня, 04:09

Modified 10 сентября, 01:47

Updated 10 сентября, 01:47

Надоели прямые волосы? Вот что можно с ними сделать

Надоели прямые волосы? Вот что можно с ними сделать

6 июня 2024, 04:09
Фото: 1MI
Надоели прямые волосы? Хочется чего-то нового и интересного? Подключайте фантазию и приступайте к экспериментам, взяв на заметку варианты, о которых мы рассказываем в этом материале.

Стрижка боб

Почему бы не сделать самую актуальную стрижку этого сезона — боб? На прямых волосах она смотрится идеально. Пример — боб, который называют «Старый Голливуд»: такие стрижки носят многие известные актрисы. Для тех, кто больше ориентирован на бунтарский дух, подойдет эффектный и нарочито небрежный боб. Что касается классики, то это боб с идеально ровным и аккуратным срезом — лучшая стрижка для тонких прямых волос, поскольку она придает им нужный объем.

Стрижка боб идеально смотрится на прямых волосахСтрижка боб идеально смотрится на прямых волосах
Стрижка боб идеально смотрится на прямых волосах. Фото: 1MI

Биозавивка

Биозавивка — совсем не то же самое, что химическая завивка. Для волос она более безопасна, а результат превосходит все ожидания. Сама завивка осуществляется в несколько этапов, максимально бережно по отношению к волосам. Держится такая завивка от двух до девяти месяцев. Волосы становятся объемными, пластичными.

Биозавивка — щадящий вариант для волосБиозавивка — щадящий вариант для волос
Биозавивка — щадящий вариант для волос. Фото: Изображение Midjourney

Челка

Попробуйте сделать челку и увидите, как это изменит ваш образ. Тем более что челка сегодня в тренде. Самые актуальные ее варианты — так называемая шторка и укороченная челка. Особенно удачно она смотрится в комбинации со стрижкой типа боб. Челка добавляет волосам объема, однако стоит учесть, что ее придется укладывать каждый день.

Попробуйте сделать челку и увидите, как это изменит ваш образПопробуйте сделать челку и увидите, как это изменит ваш образ
Попробуйте сделать челку и увидите, как это изменит ваш образ. Фото: Изображение Midjourney

Косы

Оживить образ помогут мелкие косы, в которые можно заплести отдельные пряди. Многие трендсеттеры вплетают в них цветные нити, колечки и различные другие аксессуары — получается очень стильно и эффектно.

Фото: Оживить образ помогут мелкие косы

Окрашивание

Еще один способ привнести изменения в свой образ — это окрашивание прямых волос. Вариантов масса — тонирование, креативное окрашивание и даже кардинальное изменение цвета волос.

Окрашивание прямых волос — хороший вариант изменения образаОкрашивание прямых волос — хороший вариант изменения образа
Окрашивание прямых волос — хороший вариант изменения образа. Фото: Изображение Midjourney

Бигуди

Бигуди — прекрасный помощник для обладательниц прямых волос. Такие аксессуары позволяют отказаться от стайлера и от биозавивки и при этом создавать эффектные и яркие волны. Пользоваться бигуди очень просто, локоны при правильном применении аксессуаров получаются мягкими и объемными.

Бигуди — прекрасный помощник для обладательниц прямых волосБигуди — прекрасный помощник для обладательниц прямых волос
Бигуди — прекрасный помощник для обладательниц прямых волос. Фото: Изображение Midjourney

Укладка

На самом деле, укладка укладке рознь, и не следует считать, что это обязательно будет сложно и долго. Есть множество способов укладки, которые занимают минимум времени — буквально несколько минут. Главное — иметь в наличии специальную технику, например стайлеры, плойки и фен, плюс использовать средства для укладки — пенки, муссы и лаки. Освоив азы укладки, с прямыми волосами можно будет экспериментировать буквально каждый день, внося в образ интересные и яркие изменения.

Есть множество способов укладки, которые занимают минимум времениЕсть множество способов укладки, которые занимают минимум времени
Есть множество способов укладки, которые занимают минимум времени. Фото: Изображение Midjourney
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#Красота#Все материалы авторов#Укладка#Прямые волосы
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