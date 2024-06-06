Домашние животные, которых можно заводить детям

Posted 6 июня, 08:25
Published 6 июня, 08:25
Modified 10 сентября, 01:50
Updated 10 сентября, 01:50
Классика жанра среди домашних любимцев — это кошка или собака. Пушистые питомцы ласковые, мягкие и теплые, они любят играть и умеют выражать свои чувства. Но их нужно кормить и ухаживать за ними, кошке необходимо регулярно менять наполнитель в лотке, а собаку нужно выгуливать, причем желательно в одно и то же время.
Неплохим вариантом для детей могут стать грызуны: хомяки, мыши, крысы, шиншиллы, морские свинки. Они милые и забавные, их можно брать на руки и играть с ними. Ухаживать за ним несложно, но требуется делать это регулярно, так как клетка быстро загрязняется, если ее вовремя не почистить, станет источником неприятного запаха. Кроме того, грызуны активны по ночам и могут издавать громкий шум.
Интересными для ребенка могут оказаться и такие рептилии, как бородатая агама или йеменский хамелеон — у них необычная внешность, и они любят сидеть на руках. Для комфортной жизни таких любимцев придется обустроить террариум и поддерживать в нем определенную температуру. Кроме того, этих рептилий нужно кормить живыми насекомыми, так что, если вы испытываете отвращение или жалость к насекомым, вам стоит задуматься о выборе другого питомца.
Если ваш ребенок интересуется птицами, можно приобрести для него волнистого попугайчика или канарейку. Пернатые способны привязываться к «своим» людям, а попугаи умеют имитировать человеческую речь, что послужит для ребенка дополнительным развлечением. А чтобы питомцу не было скучно, можно завести не одну, а двух птичек. Однако нужно понимать, что птицы могут быть довольно шумными.
В любом случае, кого бы вы ни завели, это живое существо, и вам на протяжении всей жизни питомца необходимо будет учитывать его интересы. Что вы, например, предпримете, если ребенку наскучит «живая игрушка», и он потеряет к питомцу интерес? С кем вы оставите его, если поедете отдыхать? И сможете ли обеспечить должный уход за животным и достойные условия содержания с финансовой точки зрения?
Словом, прежде чем взять для своего малыша домашнего любимца, следует заранее продумать все возможные варианты, чтобы потом не пожалеть о своем спонтанном решении.
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