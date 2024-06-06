Домашние животные, которых можно заводить детям

Интересными для ребенка могут оказаться и такие рептилии, как бородатая агама или йеменский хамелеон — у них необычная внешность, и они любят сидеть на руках. Для комфортной жизни таких любимцев придется обустроить террариум и поддерживать в нем определенную температуру. Кроме того, этих рептилий нужно кормить живыми насекомыми, так что, если вы испытываете отвращение или жалость к насекомым, вам стоит задуматься о выборе другого питомца.