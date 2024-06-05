Только для блондинок: 5 вариантов модного окрашивания «французская ваниль»

Окрашивание по такому типу смотрится натурально и достаточно тепло — по оттенку оно ближе к солнечному, к натуральной ванили. Такое окрашивание могут выбрать девушки, у которых волосы от природы очень светлые. Если же волосы темные, в пользу этого окрашивания тоже можно сделать выбор, поскольку оно предполагает затемнение на участках корней. В комплексе это будет смотреться гармонично.