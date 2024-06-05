Только для блондинок: 5 вариантов модного окрашивания «французская ваниль»

Posted 5 июня, 19:41
Published 5 июня, 19:41
Modified 10 сентября, 01:49
Updated 10 сентября, 01:49
Окрашивание по принципу «французская ваниль» — это не что иное, как комбинация прохладных и теплых бликов, а также темных участков корней. В результате волосы приобретают подчеркнуто естественный цвет. Кстати, такое окрашивание идеально для тех, кто не хочет прибегать к обесцвечиванию.
Окрашивание по такому типу смотрится натурально и достаточно тепло — по оттенку оно ближе к солнечному, к натуральной ванили. Такое окрашивание могут выбрать девушки, у которых волосы от природы очень светлые. Если же волосы темные, в пользу этого окрашивания тоже можно сделать выбор, поскольку оно предполагает затемнение на участках корней. В комплексе это будет смотреться гармонично.
В этом окрашивании акцент делается на оттенках холодного спектра, однако на свету оно начинает играть эффектными теплыми бликами. Затемненные корни обеспечивают максимальную естественность перехода, за счет чего достигается уникальный эффект «французской ванили». При желании можно добавлять пшеничные, золотистые и даже розовые оттенки — так получится выдержать красивый баланс между теплыми и холодными тонами.
В комбинации с оттенками медового спектра ванильный блонд смотрится очень эффектно — получается цвет, который сочетает в себе очарование пшеничного и карамельного. Летом 2024 года этот оттенок, отмечают стилисты, будет однозначно в топе. В сочетании с медовой ванилью затемненные участки корней обеспечат максимально натуральный цвет, который сохранится надолго и отрастать будет гораздо более медленно, чем блонд холодного цвета. Так что визит в салон можно будет отложить надолго.
Такой блонд — это не что иное, как комбинация чистого и яркого золота с насыщенным светлым тоном. Цвет получается достаточно необычным, особенно если его выбирают девушки с темными волосами, но при этом окрашивание смотрится достаточно натурально. В этом случае на золотистую теплую основу накладываются блики холодного спектра. Результат превосходит все ожидания!
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