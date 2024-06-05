Бантики и стразы: какие платья будут в тренде летом 2024 года

Posted 5 июня, 20:43
Published 5 июня, 20:43
Modified 10 сентября, 01:49
Updated 10 сентября, 01:49
Кокет-кор — одно из самых актуальных направлений этого года, и стилисты отмечают, что из моды оно не выйдет еще достаточно долго. Его плюсы — романтичность и изысканность, а также универсальность. Платье, декорированное бантиками, подойдет любой девушке, если его правильно обыграть — женственными босоножками и легкой, романтичной укладкой. Кстати, платье с бантиками можно дополнить и массивными ботинками в стиле гранж.
Пожалуй, лучший вариант для жаркого лета — это модное платье с открытой спиной. Оно смотрится стильно и элегантно, а использовать его можно не только для вечерних выходов, но и в рамках повседневных ансамблей. Визуально уравновесить откровенность этой модели поможет консервативная длина миди или макси. Кроме того, такое платье можно носить в комбинации с рубашкой или с легким пиджаком.
Отличный выбор для лета — длинное, но плотно облегающее фигуру платье. Такую модель могут взять на заметку в первую очередь обладательницы безупречного телосложения, поскольку оно выгодно подчеркивает все его достоинства. Если такое платье выбирается на вечер, к нему можно добавить стильные босоножки, а в повседневных образах оно прекрасно сочетается с балетками или даже с кроссовками. Платье может иметь длинные рукава, бретели, воротник — возможны любые варианты.
Еще один хит этого лета — платья, выполненные из полупрозрачных материалов. Оптимальным вариантом может стать длинная модель из струящейся и легкой ткани. Именно такие платья носят трендсеттеры, популярные блогеры и актрисы. Если решение кажется слишком смелым и откровенным, платье можно использовать в рамках многослойного образа — например, с юбкой или джинсами, майками.
Летом этого года можно и нужно блистать, так что платья из мерцающих материалов придутся очень кстати. Отличный выбор — платье, декорированное пайетками, сверкающими стразами, модели из тканей с эффектным переливом. Важный плюс такого платья заключается в том, что к нему не потребуются никакие аксессуары и детали, поскольку оно само по себе представляет яркий и броский акцент, основу образа.
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