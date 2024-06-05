Бантики и стразы: какие платья будут в тренде летом 2024 года

Пожалуй, лучший вариант для жаркого лета — это модное платье с открытой спиной. Оно смотрится стильно и элегантно, а использовать его можно не только для вечерних выходов, но и в рамках повседневных ансамблей. Визуально уравновесить откровенность этой модели поможет консервативная длина миди или макси. Кроме того, такое платье можно носить в комбинации с рубашкой или с легким пиджаком.