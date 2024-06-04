Стало известно, почему кошки метят обувь

Это одна из самых частых причин, почему кошки начинают мочиться в обувь. Возможно, вашему питомцу не нравится его туалет. Если лоток грязный или в нем используется наполнитель, который вызывает у кошки раздражение, она будет искать другое место для своих нужд. Обувь часто оказывается идеальным вариантом для этого.