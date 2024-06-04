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Posted 4 июня, 09:35

Published 4 июня, 09:35

Modified 10 сентября, 01:38

Updated 10 сентября, 01:38

Стало известно, почему кошки метят обувь

Стало известно, почему кошки метят обувь

4 июня 2024, 09:35
Фото: Изображение Midjourney
Кошки обладают высокой чувствительностью, и если они начинают метить обувь или другие вещи, значит, что-то в их жизни изменилось. Как разобраться в причинах того, что питомец начал мочиться в обувь, и как предотвратить эту проблему?

Недовольство лотком

Это одна из самых частых причин, почему кошки начинают мочиться в обувь. Возможно, вашему питомцу не нравится его туалет. Если лоток грязный или в нем используется наполнитель, который вызывает у кошки раздражение, она будет искать другое место для своих нужд. Обувь часто оказывается идеальным вариантом для этого.

Ревность

Домашние животные могут быть очень ревнивыми, и если они чувствуют недостаток внимания со стороны хозяина, могут напомнить о себе необычным способом. Если кошка неожиданно пометила вашу обувь, возможно, ей не хватает вашего внимания.

Это может произойти, если в доме появился новый питомец, и кошка начнет всеми силами показывать, что это её территория. Проанализируйте своё поведение, уделите больше времени ласке и играм с животным.

В дополнение к этому, кошка может оставить свой аромат на вашей обуви, чтобы подчеркнуть вашу принадлежность только ей. Это важно, чтобы даже на улице было понятно, что вы ее хозяин.

Неприятный запах

Кошки очень восприимчивы к феромонам, и носки или ноги человека содержат их в высокой концентрации. Если этот запах не понравится вашей кошке, она может попытаться перебить его своим собственным «ароматом».

Болезни кошек

Это особенно часто встречается у старых кошек, страдающих различными инфекциями и болезнями мочеполовой системы.

Если раньше ваш питомец такого не делал, стоит отнести его в ветеринарную клинику на обследование.

Стресс животных

Причины стресса могут варьироваться — постоянный лай соседской собаки, переезд или постоянное присутствие незнакомых людей.

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#Илья Протвинов#Общество#Кошки#Обувь#Лоток#Ревность
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