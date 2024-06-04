Стало известно, почему кошки метят обувь

Posted 4 июня, 09:35
Published 4 июня, 09:35
Modified 10 сентября, 01:38
Updated 10 сентября, 01:38
Это одна из самых частых причин, почему кошки начинают мочиться в обувь. Возможно, вашему питомцу не нравится его туалет. Если лоток грязный или в нем используется наполнитель, который вызывает у кошки раздражение, она будет искать другое место для своих нужд. Обувь часто оказывается идеальным вариантом для этого.
Домашние животные могут быть очень ревнивыми, и если они чувствуют недостаток внимания со стороны хозяина, могут напомнить о себе необычным способом. Если кошка неожиданно пометила вашу обувь, возможно, ей не хватает вашего внимания.
Это может произойти, если в доме появился новый питомец, и кошка начнет всеми силами показывать, что это её территория. Проанализируйте своё поведение, уделите больше времени ласке и играм с животным.
В дополнение к этому, кошка может оставить свой аромат на вашей обуви, чтобы подчеркнуть вашу принадлежность только ей. Это важно, чтобы даже на улице было понятно, что вы ее хозяин.
Кошки очень восприимчивы к феромонам, и носки или ноги человека содержат их в высокой концентрации. Если этот запах не понравится вашей кошке, она может попытаться перебить его своим собственным «ароматом».
Это особенно часто встречается у старых кошек, страдающих различными инфекциями и болезнями мочеполовой системы.
Если раньше ваш питомец такого не делал, стоит отнести его в ветеринарную клинику на обследование.
Причины стресса могут варьироваться — постоянный лай соседской собаки, переезд или постоянное присутствие незнакомых людей.
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