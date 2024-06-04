Почему у людей вьются волосы: загадка разгадана!

Структура волос действительно может измениться, но исключительно в детстве, в том числе под влиянием гормональной перестройки. Во взрослом возрасте вероятность того, что волосы перестанут виться, не так велика. Гормоны влияют на блеск волос, их плотность, а также на интенсивность роста. Если человек питается скудно, то его волосы могут стать пушистыми и тонкими, однако, скорее всего, виться они все равно не будут.