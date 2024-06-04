Почему у людей вьются волосы: загадка разгадана!

Posted 4 июня, 04:16
Published 4 июня, 04:16
Modified 10 сентября, 01:37
Updated 10 сентября, 01:37
Ученым удалось с научной точки зрения объяснить, почему у одних людей волосы вьются, а у других — нет. Как выяснилось, за структуру локонов отвечает определенный ген. Более того, у обладателей кудрей в организме зафиксированы особые белки, а именно их строение. Специалисты отмечают, что специфические варианты строения таких белков определяют, будут у человека виться волосы или нет. А за структуру белков отвечают именно гены.
Как известно, волосы у человека на голове растут в особом «мешке». В нем есть капилляры, и они подводятся напрямую к волосяной луковице. И именно в этом «мешке» и происходит такой процесс, как деление клеток.
Ученые предполагают, что от того, как относительно друг друга расположены клетки, полученные в процессе деления, зависит, будут виться волосы или нет. Так, при равномерном расположении клеток волосы с высокой долей вероятности будут прямыми. А вот если деление клеток происходит неравномерно, в разном количестве и с определенных, но неодинаковых сторон, то волосы будут виться.
Структура волос действительно может измениться, но исключительно в детстве, в том числе под влиянием гормональной перестройки. Во взрослом возрасте вероятность того, что волосы перестанут виться, не так велика. Гормоны влияют на блеск волос, их плотность, а также на интенсивность роста. Если человек питается скудно, то его волосы могут стать пушистыми и тонкими, однако, скорее всего, виться они все равно не будут.
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