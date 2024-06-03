Почему кошки любят позу «облачко» или «буханка»: объяснения специалистов

Posted 3 июня, 11:30
Published 3 июня, 11:30
Modified 10 сентября, 01:35
Updated 10 сентября, 01:35
Существует несколько причин, по которым кошки предпочитают именно эту позу.
Основные причины
Кошки часто поджимают под себя лапки, когда отдыхают или дремлют. Эта поза позволяет им расслабиться и чувствовать себя уютно. В такой позиции они могут наслаждаться покоем, не напрягаясь, что способствует их общему благополучию.
Когда кошка лежит в позе «буханка», она демонстрирует доверие к окружающим её людям и животным. Это говорит о том, что она чувствует себя в безопасности и не ожидает угрозы.
Кошки часто поджимают лапки под себя, чтобы сохранить тепло. Это особенно актуально в холодные месяцы или если в помещении прохладно. Лапки, поджатые под тело, помогают сохранить тепло и согреться.
Эта поза является одной из самых удобных для кошек.
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