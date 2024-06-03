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Posted 3 июня, 11:30

Published 3 июня, 11:30

Modified 10 сентября, 01:35

Updated 10 сентября, 01:35

Кошки часто поджимают под себя лапки, когда отдыхают или дремлют

Почему кошки любят позу «облачко» или «буханка»: объяснения специалистов

3 июня 2024, 11:30
Фото: Изображение Midjourney
Кошки часто поджимают под себя лапки, когда отдыхают или дремлют
Кошки — удивительные существа с множеством интересных поведенческих привычек. Одной из таких привычек является их склонность лежать, поджав под себя лапки, что хозяева часто называют позой «облачко» или «буханка».

Существует несколько причин, по которым кошки предпочитают именно эту позу.

Основные причины

  1. Отдых

Кошки часто поджимают под себя лапки, когда отдыхают или дремлют. Эта поза позволяет им расслабиться и чувствовать себя уютно. В такой позиции они могут наслаждаться покоем, не напрягаясь, что способствует их общему благополучию.

  1. Доверие к окружающим

Когда кошка лежит в позе «буханка», она демонстрирует доверие к окружающим её людям и животным. Это говорит о том, что она чувствует себя в безопасности и не ожидает угрозы.

  1. Поддержание температуры тела

Кошки часто поджимают лапки под себя, чтобы сохранить тепло. Это особенно актуально в холодные месяцы или если в помещении прохладно. Лапки, поджатые под тело, помогают сохранить тепло и согреться.

  1. Комфорт

Эта поза является одной из самых удобных для кошек.

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#Общество#Кошки#Поведение#Все материалы авторов
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