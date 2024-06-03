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Posted 3 июня, 15:00

Published 3 июня, 15:00

Modified 10 сентября, 01:36

Updated 10 сентября, 01:36

Стало известно, как черные дыры воздействуют на галактики

Найдены черные дыры, которые своими «лучами смерти» целятся в планеты

3 июня 2024, 15:00
Фото: Изображение Midjourney
Стало известно, как черные дыры воздействуют на галактики
Сверхмассивные черные дыры (СМЧД) влияют на галактики подобно «звезде смерти» из знаменитой космической саги «Звездные войны», «выстреливая» материей в окружающее пространство и поражая планеты. К таким выводам пришли астрономы из Болонского университета в Италии.

В процессе изучения 16 СМЧД использовались данные, полученные с помощью космического телескопа «Чандра» и наземной системы роботизированных телескопов VLВАД.

Что такое черная дыра

Черная дыра представляет из себя некую область в космосе, где мощное гравитационное притяжение, из-за чего любое космическое тело, попавшее внутрь, уже не может вырваться обратно. К черным дырам притягивается материя, из которой формируется аккреционный диск. Стремительно вращаясь, этот диск за счет взаимодействия сил трения и гравитации издает свечение. Черные дыры могут только вбирать в себя энергию, но не испускают свет, поэтому их нельзя увидеть.

Как черные дыры влияют на окружающее пространство

Исследователи выяснили, что магнитные поля, существующие вокруг черных дыр, с огромной скоростью бомбардируют заряженными частицами их полюса, В итоге образуются два плотных выброса, вырывающихся с противоположных сторон СМЧД. При этом вектор выбросов энергии может время от времени изменяться практически на 90°, поражая все новые цели. Такие изменения выброса происходят с периодичностью от 1 до 10 млн лет.

«Мы обнаружили, что около трети лучей вылетают в космос в совершенно других направлениях, чем раньше. Эти черные дыры, как „звезды смерти“, вращаются и указывают на новые цели. Все как в „Звездных войнах“, — рассказал руководитель группы ученых из Болонского университета Франческо Убертози.

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#Наука#Все материалы авторов#Черные дыры#СМЧД#Галактики#Астрономы
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