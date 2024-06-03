Найдены черные дыры, которые своими «лучами смерти» целятся в планеты

Черная дыра представляет из себя некую область в космосе, где мощное гравитационное притяжение, из-за чего любое космическое тело, попавшее внутрь, уже не может вырваться обратно. К черным дырам притягивается материя, из которой формируется аккреционный диск. Стремительно вращаясь, этот диск за счет взаимодействия сил трения и гравитации издает свечение. Черные дыры могут только вбирать в себя энергию, но не испускают свет, поэтому их нельзя увидеть.