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Posted 3 июня, 18:27

Published 3 июня, 18:27

Modified 10 сентября, 01:37

Updated 10 сентября, 01:37

Выступление Ольги Бузовой на VK Fest в Уфе

Мизулину поверг в шок «голый» наряд Бузовой на VK Fest (видео)

3 июня 2024, 18:27
Фото: Фрагмент видео
Выступление Ольги Бузовой на VK Fest в Уфе
По мнению главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, выступление российской исполнительницы Ольги Бузовой на VK Fest в Уфе ничем не отличается от «голой» вечеринки, после которой из-за резонансного общественного осуждения её участники повально записывали видео с извинениями.

Она отметила, что совершенно не ощущает разницы между этим номером и тем, что происходило на упомянутой вечеринке. Еще большее возмущение Мизулиной вызвал тот факт, что подобное мероприятие прошло в День защиты детей. Об этом пишет Телеграм-канал Говорит НеМосква.

Мизулина подчеркнула, что до сих пор ощущает некий раскол общества: с одной стороны идет война и гибнут люди, а с другой — продолжаются подобные мероприятия, которые приветствуют не прижившиеся в России ценности. Она отметила: россияне уже изменились и живут в иной парадигме. Мизулина подчеркнула, что наши соотечественники воюют «не за это», имея ввиду, в том числе, подобные выступления с выставлением напоказ интимных частей тела.

Ранее один из башкирских депутатов выразил свое возмущение откровенным костюмом Ольги Бузовой.

VK Fest — это массовый музыкально-развлекательный фестиваль, который проходит в формате «под открытым небом». Он организован соцсетью «Вконтакте» и радиостанцией «Радио Рекорд». Фестиваль, на котором выступила Бузова, был частью мероприятий, посвященных 450-летию города Уфа. В этом году на него пришло около 13 тысяч человек.

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#Общество#Видео#Ольга Бузова#Все материалы авторов#Уфа#Мизулина#Лига безопасного интернета
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