Мизулину поверг в шок «голый» наряд Бузовой на VK Fest (видео)

Мизулина подчеркнула, что до сих пор ощущает некий раскол общества: с одной стороны идет война и гибнут люди, а с другой — продолжаются подобные мероприятия, которые приветствуют не прижившиеся в России ценности. Она отметила: россияне уже изменились и живут в иной парадигме. Мизулина подчеркнула, что наши соотечественники воюют «не за это», имея ввиду, в том числе, подобные выступления с выставлением напоказ интимных частей тела.