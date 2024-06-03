Мизулину поверг в шок «голый» наряд Бузовой на VK Fest (видео)

Posted 3 июня, 18:27
Published 3 июня, 18:27
Modified 10 сентября, 01:37
Updated 10 сентября, 01:37
Она отметила, что совершенно не ощущает разницы между этим номером и тем, что происходило на упомянутой вечеринке. Еще большее возмущение Мизулиной вызвал тот факт, что подобное мероприятие прошло в День защиты детей. Об этом пишет Телеграм-канал Говорит НеМосква.
Мизулина подчеркнула, что до сих пор ощущает некий раскол общества: с одной стороны идет война и гибнут люди, а с другой — продолжаются подобные мероприятия, которые приветствуют не прижившиеся в России ценности. Она отметила: россияне уже изменились и живут в иной парадигме. Мизулина подчеркнула, что наши соотечественники воюют «не за это», имея ввиду, в том числе, подобные выступления с выставлением напоказ интимных частей тела.
Ранее один из башкирских депутатов выразил свое возмущение откровенным костюмом Ольги Бузовой.
VK Fest — это массовый музыкально-развлекательный фестиваль, который проходит в формате «под открытым небом». Он организован соцсетью «Вконтакте» и радиостанцией «Радио Рекорд». Фестиваль, на котором выступила Бузова, был частью мероприятий, посвященных 450-летию города Уфа. В этом году на него пришло около 13 тысяч человек.
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