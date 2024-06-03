Лунный календарь стрижек на июнь 2024 года: благоприятные дни для посещения

Posted 3 июня, 14:30
Published 3 июня, 14:30
Modified 10 сентября, 01:36
Updated 10 сентября, 01:36
Этот период убывающей Луны в целом благоприятен для манипуляций с шевелюрой. Астрологи считают, что в это время нужно стричься тем, кто желает укрепить пряди, хотя волосы после стрижки будут расти медленней.
Благоприятные дни для стрижки и окрашивания — 01.06 и 04.06. Лучше не менять прическу и укладку 02.06, 03.06, 05.06, хотя другие манипуляции (тонирование, окрашивание, восстановление) улучшат состояние прядей.
Нейтральный день для похода в парикмахерскую. Это означает, что в период новолуния по лунному календарю можно проводить любые парикмахерские процедуры, хотя к каким-либо ошеломляющим результатам они не приведут. А вот стричься в этот день не стоит — астрологи считают, что волосы могут лишиться части энергии.
По лунному календарю в период растущей Луны подстриженные волосы растут быстрей. Но не все дни удачны для парикмахерских процедур:
День полнолуния не располагает к переменам. По лунному календарю не стоит стричься в этот период и проводить кардинальные изменения прически.
Прекрасно подходят для перемен во внешности даты — 23.06. и 24.06. Это касается новых причесок, укладок, окрашивания, завивки и выпрямления волос, восстанавливающих процедур.
С 25.06 по 28.06 можно планировать визит в парикмахерскую, но не следует слишком экспериментировать со сменой имиджа. А вот 29.06-30.06 по лунному календарю неудачны для стрижек и других манипуляций с волосами.
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