Лунный календарь стрижек на июнь 2024 года: благоприятные дни для посещения

Нейтральный день для похода в парикмахерскую. Это означает, что в период новолуния по лунному календарю можно проводить любые парикмахерские процедуры, хотя к каким-либо ошеломляющим результатам они не приведут. А вот стричься в этот день не стоит — астрологи считают, что волосы могут лишиться части энергии.