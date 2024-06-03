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Posted 3 июня, 14:30

Published 3 июня, 14:30

Modified 10 сентября, 01:36

Updated 10 сентября, 01:36

Когда стричься в июне-2024: благоприятные даты по лунному календарю

Лунный календарь стрижек на июнь 2024 года: благоприятные дни для посещения

3 июня 2024, 14:30
Фото: Изображение Midjourney
Когда стричься в июне-2024: благоприятные даты по лунному календарю
Выбираем наилучшее время для стрижки или процедур по уходу за волосами на июнь 2024 года. Вместе с астрологами составляем график похода в парикмахерскую по лунному календарю.

1-5 июня

Этот период убывающей Луны в целом благоприятен для манипуляций с шевелюрой. Астрологи считают, что в это время нужно стричься тем, кто желает укрепить пряди, хотя волосы после стрижки будут расти медленней.

Благоприятные дни для стрижки и окрашивания — 01.06 и 04.06. Лучше не менять прическу и укладку 02.06, 03.06, 05.06, хотя другие манипуляции (тонирование, окрашивание, восстановление) улучшат состояние прядей.

6 июня

Нейтральный день для похода в парикмахерскую. Это означает, что в период новолуния по лунному календарю можно проводить любые парикмахерские процедуры, хотя к каким-либо ошеломляющим результатам они не приведут. А вот стричься в этот день не стоит — астрологи считают, что волосы могут лишиться части энергии.

7-21 июня

По лунному календарю в период растущей Луны подстриженные волосы растут быстрей. Но не все дни удачны для парикмахерских процедур:

  • 07.06-09.06 — полезно проводить восстанавливающие и оздоровительные процедуры, окраску. Но от стрижек стоит отказаться.
  • 10.06-12.06, 15.06-17.06 — благоприятное время по лунному календарю для любых парикмахерских процедур.
  • 13.06, 14.06, 21.06 — неблагоприятные дни для кардинальных изменений с волосами.
  • 18.06-21.06 — нейтральный период: но стрижки лучше отложить, а вот окрашивание делать можно.

22 июня

День полнолуния не располагает к переменам. По лунному календарю не стоит стричься в этот период и проводить кардинальные изменения прически.

23-30 июня

Прекрасно подходят для перемен во внешности даты — 23.06. и 24.06. Это касается новых причесок, укладок, окрашивания, завивки и выпрямления волос, восстанавливающих процедур.

С 25.06 по 28.06 можно планировать визит в парикмахерскую, но не следует слишком экспериментировать со сменой имиджа. А вот 29.06-30.06 по лунному календарю неудачны для стрижек и других манипуляций с волосами.

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#Красота#Все материалы авторов#Восстановление#Лунный календарь#Стрижки#Уход за волосами#Июнь 2024#Благоприятные дни
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