Что делать, если дома скулит собака

Posted 3 июня, 06:07
Published 3 июня, 06:07
Modified 10 сентября, 01:33
Updated 10 сентября, 01:33
Многие владельцы собак сталкивались с ситуацией, когда их питомец, оставшись один дома, скулит, воет и нарушает тишину. Это знакомо каждому, у кого есть четвероногий друг, и все через это проходили, особенно когда животное еще маленькое. Однако некоторые собаки сохраняют эту проблему и во взрослом возрасте, не перенося одиночества.
Если собака немного скулит после ухода хозяина, а затем отвлекается, играя с игрушками или засыпая, это нормально. Однако ситуация серьезнее, если питомец воет непрерывно до возвращения владельца.
Причины, по которым собака скулит, оставаясь одна, могут быть различными. Возможно, она хочет в туалет, испытывает боль или ей просто скучно. Но если питомец скулит каждый раз, когда хозяин уходит, это говорит о его тоске, тревоге или страхе. В таком случае владельцу нужно срочно разобраться в ситуации и найти способ помочь собаке.
Если вы обнаружили, что ваша собака скулила, когда вы вернулись домой, не стоит ее наказывать за это, даже если соседи высказали свое мнение по этому поводу. Наказание должно быть непосредственной реакцией на проступок в момент его совершения. Иначе собака не сможет связать наказание с причиной и воспримет его как необоснованную агрессию.
Собаки очень общительные существа и плохо переносят долгую изоляцию. Рекомендуется не оставлять питомца без присмотра более 6 часов, чтобы не нанести вред его психическому состоянию. В крайнем случае, это время может быть увеличено до 10 часов, но только если собака была обучена к этому. Важно убедить питомца, что все в порядке, и хозяин скоро вернется, чтобы избежать тревоги и скулежа в его отсутствие.
Обучение собаки оставаться дома в одиночестве должно происходить постепенно. Сначала можно оставить питомца на небольшой промежуток времени, постепенно увеличивая его. Также стоит провести практику ухода из дома — сначала на несколько минут, затем на более длительное время.
Важно оставаться близко к двери, чтобы услышать, если собака начнет скулить, или договориться с соседями. По возвращении, если собака вела себя спокойно, ее можно поощрить лакомством и похвалой. В итоге у питомца появится понимание, что хозяин всегда возвращается домой.
Не забывайте оставлять собаке воду и игрушки перед тем, как уходить из дома.
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