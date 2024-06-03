Что делать, если дома скулит собака

Собаки очень общительные существа и плохо переносят долгую изоляцию. Рекомендуется не оставлять питомца без присмотра более 6 часов, чтобы не нанести вред его психическому состоянию. В крайнем случае, это время может быть увеличено до 10 часов, но только если собака была обучена к этому. Важно убедить питомца, что все в порядке, и хозяин скоро вернется, чтобы избежать тревоги и скулежа в его отсутствие.