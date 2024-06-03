Что будет, если пить кофе натощак: врач предупреждает о последствиях

Posted 3 июня, 03:07
Published 3 июня, 03:07
Modified 10 сентября, 00:01
Updated 10 сентября, 00:01
Существует мнение, что пить кофе натощак опасно для здоровья. Чаще всего говорят о том, что напиток резко повышает кислотность и желудок якобы начинает переваривать сам себя. Это не соответствует истине, поскольку в практике пока не зафиксировано прецедентов, чтобы желудок сам себя «съедал».
Однако соответствует действительности тот факт, что кофе натощак может вызвать кислотный рефлюкс: напиток расслабляет пищеводный сфинктер, и он не закрывается полностью, позволяя желудочной кислоте беспрепятственно проникать в пищевод. Это и вызывает кислотный рефлюкс, который известен такими неприятными симптомами, как изжога, неприятные ощущения в животе и вздутие.
Но врач поясняет, что такие симптомы появляются только у людей, имеющих проблемы с ЖКТ. То есть не стоит пить напиток натощак лицам с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, гастритом, язвенной болезнью.
У абсолютно здоровых людей кофе натощак не способен спровоцировать развитие каких-либо опасных заболеваний. С другой стороны, врач предупреждает, что хронические заболевания ЖКТ в стадии ремиссии имеются у большинства россиян. Поэтому пить напиток утром нужно правильно: желательно перед его употреблением съесть щелочные продукты — например, овсянку, салат с авокадо, яичницу.
После еды кофе можно пить любой: крепкий, с молоком или сливками. Но для завтрака рекомендуется напиток, приготовленный на темных зернах, он имеет меньшую кислотность.
Гастроэнтеролог и терапевт Александр Сонин советует с осторожностью употреблять напиток натощак даже людям со здоровым желудком:
«Для безопасного потребления кофе стоит пить его не натощак, при хорошей переносимости — с добавлением молока или сливок, которые нивелируют раздражающие свойства любимого напитка. В случае если напиток все же вызывает неприятные ощущения, можно ограничить его потребление и обязательно проконсультироваться со своим лечащим врачом».
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14