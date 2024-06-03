Что будет, если пить кофе натощак: врач предупреждает о последствиях

Существует мнение, что пить кофе натощак опасно для здоровья. Чаще всего говорят о том, что напиток резко повышает кислотность и желудок якобы начинает переваривать сам себя. Это не соответствует истине, поскольку в практике пока не зафиксировано прецедентов, чтобы желудок сам себя «съедал».