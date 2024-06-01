Женщины хотят, чтобы эти 3 вещи делали только мужчины

Posted 1 июня, 16:40
Published 1 июня, 16:40
Modified 10 сентября, 01:31
Updated 10 сентября, 01:31
В современном мире, где технологии играют все более значимую роль в нашей жизни, настоящие встречи и эмоциональная связь могут казаться редкими. Согласно недавнему исследованию Tinder, 91% мужчин и 94% женщин считают, что в последние годы стало сложнее найти подходящего партнера.
Тогда что ищут женщины в потенциальном партнере? Согласно данным Tinder, есть несколько простых, но важных мужских поступков, которые могут значительно повысить шансы на успешное свидание и даже найти настоящую любовь.
59% женщин считают, если мужчина беспокоится о том, благополучно ли добралась до дома его спутница, то это «рыцарский» поступок. Этот жест может показаться мужчине незначительным, но он говорит о многом.
Предложите своей партнерше доехать домой вместе или убедитесь, что она безопасно добралась, отправив сообщение или позвонив после встречи. Это демонстрирует вашу заботу о ее безопасности и благополучии, что является важным аспектом любых отношений.
55% женщин предпочитают не использовать телефон на свиданиях, в отличие от 34% мужчин.
В эпоху постоянной онлайн-активности, полное внимание со стороны партнера становится редким и ценным подарком. Отключите уведомления или положите телефон в сторону во время свидания. Это позволит вам обоим полностью погрузиться в разговор и узнать друг друга ближе.
55% женщин предпочитают не использовать телефон на свиданиях, в отличие от 34% мужчин.
В эпоху постоянной онлайн-активности, полное внимание со стороны партнера становится редким и ценным подарком. Отключите уведомления или положите телефон в другую комнату во время свидания. Это позволит вам обоим полностью погрузиться в разговор и узнать друг друга глубже.
50% женщин положительно оценили искренние комплименты, в отличие от 35% мужчин.
Комплименты могут сделать день человека, особенно если они искренние и касаются не только внешности, но и личностных качеств или достижений. Указывайте на то, что вам действительно нравится в характере девушки, стиле или интересах. Это поможет создать атмосферу взаимного уважения и привязанности.
Помимо этих конкретных советов, важно помнить об общих принципах успешных отношений:
Связь: женщины предпочитают общаться на значимые темы, обсуждать долгосрочные цели и строить эмоциональную связь.
Уважение: женщины ценят, когда с ними обращаются с уважением к их личным границам и мнению, как на свидании, так и вне его.
Пол Брансон, эксперт по изучению глобальных отношений в Tinder, предлагает следующие дополнительные советы:
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