newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 июня, 16:40

Published 1 июня, 16:40

Modified 10 сентября, 01:31

Updated 10 сентября, 01:31

В поисках любви? Вот три вещи, которые женщины действительно хотят, чтобы вы делали

Женщины хотят, чтобы эти 3 вещи делали только мужчины

1 июня 2024, 16:40
Фото: Изображение Midjourney
В поисках любви? Вот три вещи, которые женщины действительно хотят, чтобы вы делали
В эпоху приложений для знакомств и культуры свиданий на одну ночь найти свою любовь становится все труднее. Но прислушиваясь к желаниям женщин и следуя этим советам, мужчины могут увеличить свои шансы на успех.

В современном мире, где технологии играют все более значимую роль в нашей жизни, настоящие встречи и эмоциональная связь могут казаться редкими. Согласно недавнему исследованию Tinder, 91% мужчин и 94% женщин считают, что в последние годы стало сложнее найти подходящего партнера.

Тогда что ищут женщины в потенциальном партнере? Согласно данным Tinder, есть несколько простых, но важных мужских поступков, которые могут значительно повысить шансы на успешное свидание и даже найти настоящую любовь.

Убедитесь, что ваш спутник благополучно добрался домой

59% женщин считают, если мужчина беспокоится о том, благополучно ли добралась до дома его спутница, то это «рыцарский» поступок. Этот жест может показаться мужчине незначительным, но он говорит о многом.

Предложите своей партнерше доехать домой вместе или убедитесь, что она безопасно добралась, отправив сообщение или позвонив после встречи. Это демонстрирует вашу заботу о ее безопасности и благополучии, что является важным аспектом любых отношений.

Убирайте телефон во время разговоров

55% женщин предпочитают не использовать телефон на свиданиях, в отличие от 34% мужчин.

В эпоху постоянной онлайн-активности, полное внимание со стороны партнера становится редким и ценным подарком. Отключите уведомления или положите телефон в сторону во время свидания. Это позволит вам обоим полностью погрузиться в разговор и узнать друг друга ближе.

55% женщин предпочитают не использовать телефон на свиданиях, в отличие от 34% мужчин.55% женщин предпочитают не использовать телефон на свиданиях, в отличие от 34% мужчин.
55% женщин предпочитают не использовать телефон на свиданиях, в отличие от 34% мужчин.. Фото: Изображение Midjourney

Убирайте телефон во время разговоров один на один

55% женщин предпочитают не использовать телефон на свиданиях, в отличие от 34% мужчин.

В эпоху постоянной онлайн-активности, полное внимание со стороны партнера становится редким и ценным подарком. Отключите уведомления или положите телефон в другую комнату во время свидания. Это позволит вам обоим полностью погрузиться в разговор и узнать друг друга глубже.

50% женщин положительно оценили искренние комплименты, в отличие от 35% мужчин.50% женщин положительно оценили искренние комплименты, в отличие от 35% мужчин.
50% женщин положительно оценили искренние комплименты, в отличие от 35% мужчин.. Фото: Изображение Midjourney

Дарите искренние комплименты

50% женщин положительно оценили искренние комплименты, в отличие от 35% мужчин.

Комплименты могут сделать день человека, особенно если они искренние и касаются не только внешности, но и личностных качеств или достижений. Указывайте на то, что вам действительно нравится в характере девушки, стиле или интересах. Это поможет создать атмосферу взаимного уважения и привязанности.

Женщины хотят общаться на значимые темы, обсуждать долгосрочные цели и строить эмоциональную связь.Женщины хотят общаться на значимые темы, обсуждать долгосрочные цели и строить эмоциональную связь.
Женщины хотят общаться на значимые темы, обсуждать долгосрочные цели и строить эмоциональную связь.. Фото: Изображение Midjourney

Современные свидания: поиск связи и уважения

Помимо этих конкретных советов, важно помнить об общих принципах успешных отношений:

Связь: женщины предпочитают общаться на значимые темы, обсуждать долгосрочные цели и строить эмоциональную связь.

Уважение: женщины ценят, когда с ними обращаются с уважением к их личным границам и мнению, как на свидании, так и вне его.

Советы по свиданиям

Пол Брансон, эксперт по изучению глобальных отношений в Tinder, предлагает следующие дополнительные советы:

  • Уважение повсюду: ваше поведение должно отражаться не только в том, как вы относитесь к вашему партнеру, но то как вы ведете себя с окружающими.
  • Приведите себя в порядок: первое впечатление имеет значение, поэтому старайтесь выглядеть аккуратно и ухоженно.
  • Два уха, один рот: слушайте больше, чем говорите, и покажите, что вы заинтересованы в том, чтобы узнать ее.
  • Кто ваш партнер на самом деле: попросите девушку рассказать о своей жизни и целях, чтобы понять, есть ли у вас что-то общее.
  • Ваша интуиция никогда не лжет: если вы не чувствуете связи или что-то не так, доверьтесь своей интуиции и двигайтесь дальше.
Читайте также:
Что делать, если взрослый сын не хочет жить отдельно и не ищет работуКак вежливо отклонить приглашение
#Ольга Харина#Общество#Отношения#Партнер#Свидание#Психология#Пары
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика