Сияние в тренде: как сделать макияж феи — главный бьюти-тренд лета 2024

Posted 1 июня, 09:00
Published 1 июня, 09:00
Modified 10 сентября, 01:29
Updated 10 сентября, 01:29
Легкий трендовый сияющий макияж состоит из основы и румян, дополняемых хайлайтером и блеском для губ. Также он характеризуется использованием холодных тонов.
Это средство для ухода за кожей лица незаметно на коже и подойдет даже тем, кто не любит пользоваться тональным кремом. Крем эффективно выравнивает поверхность кожи, придавая ей естественно ровный вид. А благодаря технологии PIGMENTMIX крем совершенно не ощущается при нанесении. Средство подойдет женщинам с разной кожей лица под нанесение не только трендового летом 2024 года сияющего макияжа, но и любого другого.
А этот крем обеспечивает эффект естественного сияния за счет сочетания уходового тонального средства с сияющими частицами. Он визуально выравнивает кожу лица за счет образования легкого полупрозрачного покрытия, корректирует тон и создает эффект подсвечивания кожи изнутри. Это средство, как и предыдущее, подойдет женщинам с разным типом кожи и станет незаменимым при нанесении трендового сияющего макияжа.
А эти жидкие тени содержат большое количество дуохромных сияющих частиц, благодаря чему помогут сделать макияж более интересным. Это средство быстро фиксируется на коже лица, не набивается в складки подвижного века и держится целый день. NFLUENCE BEAUTY interstellar можно наносить как жидкие тени, так и в виде сияющей подводки.
Хорошим дополнением к трендовому сияющему макияжу на лето-2024 станет также блеск для губ kiko, который, благодаря разнообразию оттенков, сможет себе подобрать любая представительница женского пола.
Румяна для лица B.COLOUR PROFESSIONAL обладают мягкой муссовой текстурой и обеспечивают натуральный оттенок и матовым эффект. Мусс держится на коже лица до 12 часов и заменяет сразу три уходовых средства: румяна, тинт для губ и тени для век. Румяна равномерно ложатся на кожу, не акцентируют текстуру кожи, маскируют сухость и шелушения, и выглядят естественно. Средство подходит для нанесения сияющего макияжа, обладают омолаживающим эффектом.
И наконец, завершающим штрихом при нанесении трендового сияющего макияжа летом 2024 года станут стразы, которые можно разместить вокруг глаз и под бровями, придав лицу больше выразительности и индивидуальности.
Косметические средства для нанесения сияющего макияжа можно приобрести онлайн с курьерской доставкой или самовывозом в магазинах, расположенных в крупных торговых центрах. Приобретать косметику таким образом просто и безопасно, так как в этом покупателю гарантируется вручение купленного товара в целости и сохранности.
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