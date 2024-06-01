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Posted 1 июня, 09:00

Published 1 июня, 09:00

Modified 10 сентября, 01:29

Updated 10 сентября, 01:29

Как сделать модный макияж феи летом 2024-го

Сияние в тренде: как сделать макияж феи — главный бьюти-тренд лета 2024

1 июня 2024, 09:00
Фото: Изображение Midjourney
Как сделать модный макияж феи летом 2024-го
Самый трендовый макияж летом 2024 года — эффектный макияж в стиле феи Драже из «Щелкунчика», который завораживает окружающих своим блеском, мерцанием и обилием страз. Как нанести этот сияющий макияж и какие средства для ухода за кожей лица при этом использовать — читайте в статье.

Легкий трендовый сияющий макияж состоит из основы и румян, дополняемых хайлайтером и блеском для губ. Также он характеризуется использованием холодных тонов.

Сияющий СС крем INFLUENCE BEAUTY skin transformer

Это средство для ухода за кожей лица незаметно на коже и подойдет даже тем, кто не любит пользоваться тональным кремом. Крем эффективно выравнивает поверхность кожи, придавая ей естественно ровный вид. А благодаря технологии PIGMENTMIX крем совершенно не ощущается при нанесении. Средство подойдет женщинам с разной кожей лица под нанесение не только трендового летом 2024 года сияющего макияжа, но и любого другого.

Хайлайтер influence beauty glow illusion

А этот крем обеспечивает эффект естественного сияния за счет сочетания уходового тонального средства с сияющими частицами. Он визуально выравнивает кожу лица за счет образования легкого полупрозрачного покрытия, корректирует тон и создает эффект подсвечивания кожи изнутри. Это средство, как и предыдущее, подойдет женщинам с разным типом кожи и станет незаменимым при нанесении трендового сияющего макияжа.

эффект естественного сияния за счет сочетания уходового тонального средства с сияющими частицамиэффект естественного сияния за счет сочетания уходового тонального средства с сияющими частицами
INFLUENCE BEAUTY skin transformerINFLUENCE BEAUTY skin transformer
INFLUENCE BEAUTY solarINFLUENCE BEAUTY solar
эффект естественного сияния за счет сочетания уходового тонального средства с сияющими частицами. Фото: Изображение Midjourney

Жидкие тени NFLUENCE BEAUTY interstellar

А эти жидкие тени содержат большое количество дуохромных сияющих частиц, благодаря чему помогут сделать макияж более интересным. Это средство быстро фиксируется на коже лица, не набивается в складки подвижного века и держится целый день. NFLUENCE BEAUTY interstellar можно наносить как жидкие тени, так и в виде сияющей подводки.

Блеск для губ kiko

Хорошим дополнением к трендовому сияющему макияжу на лето-2024 станет также блеск для губ kiko, который, благодаря разнообразию оттенков, сможет себе подобрать любая представительница женского пола.

Хорошим дополнением к трендовому сияющему макияжу на лето-2024 станет также блеск для губХорошим дополнением к трендовому сияющему макияжу на лето-2024 станет также блеск для губ
INFLUENCE BEAUTY interstellarINFLUENCE BEAUTY interstellar
KIKO MILANO 3d hydra lipglossKIKO MILANO 3d hydra lipgloss
Хорошим дополнением к трендовому сияющему макияжу на лето-2024 станет также блеск для губ. Фото: Изображение Midjourney

Румяна B.COLOUR PROFESSIONAL муссовые

Румяна для лица B.COLOUR PROFESSIONAL обладают мягкой муссовой текстурой и обеспечивают натуральный оттенок и матовым эффект. Мусс держится на коже лица до 12 часов и заменяет сразу три уходовых средства: румяна, тинт для губ и тени для век. Румяна равномерно ложатся на кожу, не акцентируют текстуру кожи, маскируют сухость и шелушения, и выглядят естественно. Средство подходит для нанесения сияющего макияжа, обладают омолаживающим эффектом.

Стразы

И наконец, завершающим штрихом при нанесении трендового сияющего макияжа летом 2024 года станут стразы, которые можно разместить вокруг глаз и под бровями, придав лицу больше выразительности и индивидуальности.

Как заказать

Косметические средства для нанесения сияющего макияжа можно приобрести онлайн с курьерской доставкой или самовывозом в магазинах, расположенных в крупных торговых центрах. Приобретать косметику таким образом просто и безопасно, так как в этом покупателю гарантируется вручение купленного товара в целости и сохранности.

B.COLOUR PROFESSIONAL муссовыеB.COLOUR PROFESSIONAL муссовые
MIAMITATS pearl in whiteMIAMITATS pearl in white
B.COLOUR PROFESSIONAL муссовые
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