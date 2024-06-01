Сияние в тренде: как сделать макияж феи — главный бьюти-тренд лета 2024

Это средство для ухода за кожей лица незаметно на коже и подойдет даже тем, кто не любит пользоваться тональным кремом. Крем эффективно выравнивает поверхность кожи, придавая ей естественно ровный вид. А благодаря технологии PIGMENTMIX крем совершенно не ощущается при нанесении. Средство подойдет женщинам с разной кожей лица под нанесение не только трендового летом 2024 года сияющего макияжа, но и любого другого.