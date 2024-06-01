15 идей перспективного бизнеса, которые сделают из вас миллионера за 5 лет

В России поднят пенсионный возраст по той причине, что продолжительность жизни и состояние здоровья людей значительно лучше, чем десятки лет назад. В связи с этим уход за престарелыми людьми становится все более востребованным, а значит можно заработать много денег. Работа с пожилыми людьми может включать в себя уход, выполнение поручений, работу по дому, оплату счетов или просто общение.