Учимся говорить красиво: простые и работающие способы

Дыхание очень связано с речью, так что его нужно учиться нормализовать. В этом направлении достаточно эффективна известная техника расслабления — она называется «Четыре-семь-восемь». Заключается техника в следующем: на четыре счета делается глубокий вдох, на семь счетов дыхание задерживается, а выдыхать нужно на восемь счетов. Эта техника позволяет собраться с мыслями и максимально сосредоточиться.