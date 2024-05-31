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Posted 31 мая, 11:01

Published 31 мая, 11:01

Modified 10 сентября, 01:25

Updated 10 сентября, 01:25

Учимся говорить красиво: простые и работающие способы

Учимся говорить красиво: простые и работающие способы

31 мая 2024, 11:01
Фото: Изображение Midjourney
Учимся говорить красиво: простые и работающие способы
Говорить красиво — мечта многих людей. Этому искусству можно научиться, если придерживаться простых и понятных советов и рекомендаций.

Смотреть выступления ораторов

Можно и нужно смотреть выступления тех, кто считается профессиональным оратором. Полезно также просматривать выступления телеведущих, политиков, актеров — тех, кто владеет искусством красиво говорить. Важно прислушиваться не только к самой речи, но и к темпу голоса, тембру. Какие-либо фрагменты выступлений можно записывать, чтобы пересматривать и анализировать, как оратор подбирает слова, как конструирует предложения.

Можно и нужно смотреть выступления тех, кто считается профессиональным ораторомМожно и нужно смотреть выступления тех, кто считается профессиональным оратором
Можно и нужно смотреть выступления тех, кто считается профессиональным оратором. Фото: Изображение Midjourney

Борьба со словами-паразитами

Невозможно научиться говорить красиво, если не избавиться от слов-паразитов. Увы, ими засорена речь большей части современных людей, и это в известной степени затрудняет ее восприятие. Говорящий человек, который использует такие слова, выглядит и звучит неуверенно. Так что от слов-паразитов стоит решительно избавляться.

Словарный запас

Речь человека с богатым словарным запасом звучит красиво, ярко и образно. Так что если вы хотите научиться говорить эффектно, расширяйте свой словарный запас. Лучший способ — это регулярное чтение. Конечно же, читать нужно не газеты и не посты в соцсетях, а литературу — желательно художественную, качественную.

В процессе чтения обращайте внимание на то, какие обороты и слова использует автор, как описывает природу, своих персонажей, события, по какому принципу он строит предложения. Эти детали помогут анализировать текст и научиться применять понравившиеся конструкции на практике — в речи.

Речь человека с богатым словарным запасом звучит красиво, ярко и образноРечь человека с богатым словарным запасом звучит красиво, ярко и образно
Речь человека с богатым словарным запасом звучит красиво, ярко и образно. Фото: Изображение Midjourney

Правильное дыхание

Дыхание очень связано с речью, так что его нужно учиться нормализовать. В этом направлении достаточно эффективна известная техника расслабления — она называется «Четыре-семь-восемь». Заключается техника в следующем: на четыре счета делается глубокий вдох, на семь счетов дыхание задерживается, а выдыхать нужно на восемь счетов. Эта техника позволяет собраться с мыслями и максимально сосредоточиться.

#Общество#Образование#Все материалы авторов#Речь
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